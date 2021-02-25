Altın fiyatları 25 Şubat: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak merak ediliyor. Yaşanan düşüşlerin ardından gram altının yeni haftaya yükselişle başlaması yatırımcısını heyecanlandırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 694,00 lira, Cumhuriyet altını 2.759,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,34 yükselişle 415,70 liradan işlem gördü. İşte 25 Şubat altın fiyatları ve uzmanından piyasa yorumu
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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın bugün 413,54 liradan alınıyor, 413,62 liradan satılıyor. Altın fiyatları düşer mü, yükselir mi sorusu ile ilgili Yatırım ekonomisti Enver Erkan, ‘Altının toparlanabilmesi için ABD’de reel faizlerin artmaması gerekiyor. Ons 1820 üzerine çıkabilirse tepki hareketi devam edebilir, 1860 ana direnç. Gram ise, dolarTL’den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye…’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 413,54 liradan alınıyor, 413,62 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 676,00 liradan alınıyor, 699,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.352,00 liradan alınıyor, 1.414,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.695,00 liradan alınıyor, 2.808,00 liradan satılıyor.
Yatırımlar Powell’ın büyüme ve ekonomik görünüm hakkındaki yorumlarını değerlendiriyor. Fed Başkanı Powell’ın Kongre sunumundan çıkan ana fikir, Merkez Bankası’nın pandemiden etkilenen ekonomiye verilen desteği kısıtlamaya yakın olmadığı yönünde… Dolayısıyla güvercin sinyaller biraz piyasaya iyi geldi ve altın fiyatının da bundan dolayı destek aldığını gözlemliyoruz. Altın, özellikle son dönemde ekonomik canlanma ve enflasyonda ısınma beklentisiyle artan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve getiri eğrisinin uzun vadeli tarafının dikleşmesinden olumsuz etkilenmişti. Parasal genişleme ve mali genişleme konusu ise altın açısından daha pozitif olabilir. Altının, bu ortamda emtia grubu içindeki handikabı, gümüş ve platin gibi diğer değerli metallerin veya bakır gibi sanayi metallerinin karşılaşacağı endüstriyel talepten kaynaklı potansiyel olabilir. Altını ise, daha çok dolar ve ABD tahvil faizleri yönlendiriyor.
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Tahvil faizleri ve getiri eğrisindeki hareketlenmeye bakacağız ve reel faizlerde bir artış olup olmadığını izleyeceğiz. Altının toparlanabilmesi için ABD’de reel faizlerin artmaması gerekiyor. Ons 1820 üzerine çıkabilirse tepki hareketi devam edebilir, 1860 ana direnç. Gram ise, dolarTL’den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye..