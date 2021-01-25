Altın fiyatları 25 Ocak: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son durum

“ALTIN İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF” Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.



Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.