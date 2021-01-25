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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Ocak 2021 - 07:56 | 

Altın fiyatları 25 Ocak: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son durum

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları 25 Ocak itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki yükseliş ve düşüşlere göre, alım veya satım yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 1,26 kayıp yaşadı. İşte 25 Ocak anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili yapılan açıklamalar

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcılar açıklamaları araştırmaya başladılar. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan konu ile ilgili, ‘Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.’ dedi. Gram altın bugün 442,12 liradan alınıyor, 442,19 liradan satılıyor.

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 442,12 liradan alınıyor, 442,19 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 721,00 liradan alınıyor, 732,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.440,00 liradan alınıyor, 1.463,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.873,00 liradan alınıyor, 2.915,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3“ALTIN İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF”
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“ALTIN İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF”

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın fiyatları, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek buldu. Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı.

Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif. Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz.

4BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI
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BU HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,18 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,26, dolar/TL yüzde 1,08, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.508,90, en yüksek 1.582,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,18 artarak 1.542,45 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2.908,00 liraya geriledi. Geçen hafta 719,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 710,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 7,4110 liraya, avro da yüzde 0,63 azalarak 9,0140 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,96 ile hisse senedi fonları oldu.

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