Altın fiyatları 25 Mayıs Pazartesi günü ne kadar? Çeyrek altın, gram altın canlı ve anlık takip ekranı.. 2020 altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu merak edilen konular arasında. 25 Mayıs Pazartesi günü altın piyasasındaki son durum vatandaşlar tarafından internette aranan konuların içinde yer alıyor. En çok takip edilen ürünlerin başında gelen çeyrek altın ve gram altındaki son değeri canlı ve anlık verilerin grafikler halinde paylaşıldığı altın fiyatları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki Altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte 2020 altın yorumları ve detaylar
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1
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Altının gram satış fiyatı bugün 378 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları de değişti. Peki çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında son fiyat ne oldu?
2
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 623 lira olurken, 615 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.246 liradan işlem görürken, 1.230 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.485 lira olurken, 2.449 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 349 lira olurken, 346 liradan geri alınıyor.
Gram altın ve gram gümüşte yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir dönem içerisindeyiz.
4
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Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.
5
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Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.
6
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Gram altın konuşurken dolar kuruna da değinmek gerekiyor. Swap beklentileriyle birlikte kur bir süredir baskı altında... İngiltere ve Japonya ile anlaşma beklenirken Katar ile anlaşma yapıldı, ancak bunun TL üzerinde etkisini görmedik.
7
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Swap anlaşmalarının kısa vadede etkili olacağını, orta-uzun vadeye bunun yansımayacağını düşünüyorum. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmeye devam ediyor.
8
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Bu aşamada 12 ay sonrası için beklenen enflasyon düşünüldüğünde TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentilerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar kurunda 6.75 TL’yi önemli destek olarak izliyorum.
9
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Gram altın özelinde 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak takip edilmelidir.
10
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Gram gümüş tarafına baktığımızda ise 3.60 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif eğilimin devamını bekliyorum.