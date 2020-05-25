Altın fiyatları 25 Mayıs Pazartesi günü ne kadar? Çeyrek altın, gram altın canlı ve anlık takip ekranı.. 2020 altın yorumları

Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.