ALTIN FİYATLARI | 25 Haziran 1 gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükseliş yaşanır mı? İşte uzmanların yorumları
Altın fiyatlarıçeyrek altın ve gram altın almak isteyen yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Canlı altın fiyatları takip ekranına odaklanan yatırımcılar, diğer yandan da uzmanların altın yorumlarına odaklandı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını 3.306 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın fiyatı analizleri...
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Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 500 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 496,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 498,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3.306 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,2'lik düşüşle 1.745 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair birbirinden ayrışan açıklamalarının altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi.
Bugün dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle altının ons fiyatında yaşanan yükselişin kalıcı olması için 1.785 doların aşılması gerektiğine işaret eden analistler, 1.770 doların altına inilmesi durumunda ise satışların ivme kazanabileceğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini, Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların da gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.
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GRAM ALTINDA 492 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ
Gram altın fiyatı, düşüş kanal trendi etkisindeki hareketini sürdürüyor. Son üç gündür 498.50/492.40 bandına sıkışan fiyat, bugün hafif satıcılı görünüm sergiliyor. Bant içinde yön tayin etmeye çalışan fiyat için düşüş eğiliminin korunması durumunda 492.40 seviyesi destek konumunda. Olası bir yükseliş hareketinde ise 498.50 direnç olarak takip edilebilir. Fiyattaki düşüş eğiliminin aksine MACD indikatörü negatif bölgede güç kazanıyor.
Dirençler: 498.50 / 504.55 / 510.10
Destekler: 492.40 / 485.00 / 481.15
Ons altında, 1795 / 1770 bölgesinde sıkışma devam ediyor. Sabah hafif alıcılı seyir izlenen değerli metalde alımların devam etmesi durumunda 1795 ilk direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde 1825 bölgesine doğru toparlanma başlayabilir. Aşağı alanda ise olası satış baskısında 1770 seviyesinin ihlal edilmesi durumunda 1755 ara destek olarak takip edilebilir. 2020 Mart ayından bu yana devam eden yükseliş trendi 1730 seviyesinden geçmekte.
Altın fiyatlarında neler oluyor? Düşüş hız kazandı...
Ons altın fiyatları Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisiyle gerilemeye başladı. Buna paralel olarak gram altın da 500 liranın altına sarkmış oldu.
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gideceğine inananların sayısının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında baskı oluşmaya başladı. Fed'in 2022 sonunda faiz artırımı yapması bekleniyor.
Fed yetkililerinden Bullard, Kaplan ve Bostic'in 2022 yılı sonunda faiz artırımı beklediklerini ifade ettiler. Bu gelişmenin ardından ons altın 1772 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu.
GRAM ALTIN 492 LİRAYA GERİLEDİ
Ons altındaki düşüş ve dolar kurundaki gerileme gram altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın gün içinde en düşük 492.9 lira, en yüksek 495.7 lira seviyesini görürken saat 08:27 itibariyle 494.7 lira seviyesinden alıcı buluyor.
ANALİSTLER DÜŞÜŞ BEKLİYOR
Dolar endeksinin 11 haftanın zirvesine çıkmasıyla birlikte analistler ons altının 1769 dolar desteğini test edebileceğini işaret ettiler.
VERİLER TAKİP EDİLECEK
Altın fiyatlarının yönünü ABD'de açıklanacak olan işsizlik sigortası başvuruları, yarın açıklanacak ÜFE verileri belirleyecek. Gelecek hafta da ABD tarım dışı istihdam verisinin altın üzerinde etkili olabileceği öne sürülüyor.
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Altının ons fiyatı, dün dolar endeksindeki gevşemenin desteğiyle yüzde 1,1 artarak 1.783 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.779,6 dolardan alıcı buluyor.
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Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde piyasalarda yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.
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Bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini bildirdi.
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Analistler, yatırımcı beklentilerindeki belirsizliğin devam etmesinin altının ons fiyatında da yön arayışını zorlaştırdığını vurgulayarak, teknik açıdan ons altında 1.770 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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Ons altın fiyatları Fed'in faiz artırımına gideceği beklentisiyle gerilemeye başladı. Buna paralel olarak gram altın da 500 liranın altına sarkmış oldu.ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gideceğine inananların sayısının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında baskı oluşmaya başladı. Fed'in 2022 sonunda faiz artırımı yapması bekleniyor.Fed yetkililerinden Bullard, Kaplan ve Bostic'in 2022 yılı sonunda faiz artırımı beklediklerini ifade ettiler. Bu gelişmenin ardından ons altın 1772 dolar seviyesine kadar gerilemiş oldu.
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GRAM ALTIN 492 LİRAYA GERİLEDİ
Ons altındaki düşüş ve dolar kurundaki gerileme gram altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın gün içinde en düşük 492.9 lira, en yüksek 495.7 lira seviyesini görürken saat 08:27 itibariyle 494.7 lira seviyesinden alıcı buluyor.
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ANALİSTLER DÜŞÜŞ BEKLİYOR
Dolar endeksinin 11 haftanın zirvesine çıkmasıyla birlikte analistler ons altının 1769 dolar desteğini test edebileceğini işaret ettiler.
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VERİLER TAKİP EDİLECEK
Altın fiyatlarının yönünü ABD'de açıklanacak olan işsizlik sigortası başvuruları, yarın açıklanacak ÜFE verileri belirleyecek. Gelecek hafta da ABD tarım dışı istihdam verisinin altın üzerinde etkili olabileceği öne sürülüyor.