Altın fiyatları 25 Ekim: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişikliklere göre yatırımcılar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Yatırım danışmanı Onurcan Bal, ‘Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir.’ dedi. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte anlık fiyatlar ve yorumlar
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişimlere göre işlemlerini yapıyorlar. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,99 kazançla 488,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,31 artışla 3 bin 237 liraya yükseldi. Bugün ise gram altın 486,78 liradan alınıyor ve 486,95 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumu ve fiyatlar
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 486,78 liradan alınıyor ve 486,95 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 789,80 liradan alınıyor, 797,90 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.579,50 liradan alınıyor, 1.595,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.159,00 liradan alınıyor, 3.179,20 liradan satılıyor.
Eylül ayı içerisinde doların küresel çapta değer kazandığı görülürken hem dolardaki değer kazanımı hem de piyasalarda nakde geçme isteğinin güç kazanması ons altında eylül ayının son bölümünde yeniden satışların hız kazanmasına neden oldu. Eylül ayının sonunda etkili olan satışlarla 1848 dolar seviyesini test eden ons altında ekim ayı içerisinde tepki alımları gözlense de mevcut durumda dalgalı bir seyir etkili oluyor. ABD’de görüşmeleri devam eden ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ve dönem dönem artan belirsizlik piyasalardaki oynaklığı artıran bir durum oluyor. Teşvik paketine ilişkin iyimser beklentilerin güç kazanması dolarda bir miktar geri çekilmeyi, altın fiyatlarında ise toparlanmayı beraberinde getirirken, gelen açıklamalara bağlı olarak beklentilerin zayıflaması ise ons altında kazançların geri verilmesine yol açabiliyor. Aynı zamanda vaka sayılarındaki artış ve Avrupa’da sıkılaştırılan tedbirler de risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, ons altının 1900 dolar üzerinde tutunmasına katkı sağlıyor.
Salgın kaynaklı endişeler, ekonomik toparlanma tarafında artan riskler ve ABD’deki seçimin getireceği belirsizlik ortamı nedeniyle yılın son çeyreğinde küresel çapta volatilitenin yüksek seyredebileceğini düşünüyoruz. Salgın kaynaklı endişeler, ABD’deki seçim sürecine dair gelişmeler, teşvik paketini ilişkin süreç, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir kısa vadede ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Sıraladığımız risklerin piyasaları baskılaması durumunda güvenli liman varlıklarına yönelik talep güç kazanabilir.
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Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve uzun bir süre daha devam etmesi beklenen düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır.
Ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ekim ayı içerisinde test edilen 1925 dolar ve 1933 dolar seviyeleri üzerinde tutunmanın sağlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. 1933 dolar üzerindeki fiyatlamalarda 1955-1974-1993 dolar ve 2015 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların görülmesi 2075 dolar seviyesinde bulunan tarihi zirveye doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilecektir. Geri çekilmelerde ise 1908-1890 dolar ve eylül ayındaki düşüşlerde destek olarak çalışan 100 günlük üssel ortalama (1869 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 100 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği izlenebilir. Bu durumda 1840-1818 dolar ve 1785 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düzeltme hareketlerine bağı olarak dalgalı bir seyir izlendi. Ancak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti. Eylül ayı sonunda ons altında yaşanan sert düşüşlere ve TCMB’nin faiz kararı ve normalleşme adımlarının etkisiyle kurdaki geri çekilmeye bağlı olarak 450 TL’li seviyeleri test eden gram altının ekim ayında ons altındaki düşüşlerin durulması ve Dolar/TL kurunda tekrar yükselişlerin yaşanmasına bağlı olarak kayıplarını geri aldığı görülüyor.
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Mevcut durumda 481 TL’den fiyatlanan gram altında ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında tarihi zirvenin bulunduğu 490 TL seviyesinin aşılması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilecektir. Buna bağlı olarak 500 – 550 TL bandı gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 22 günlük üssel ortalama (478,50 TL), 472 TL ve 50 günlük üssel ortalama (466,95 TL) ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında gram altında satışların hız kazandığı görülebilir. Buna bağlı olarak 460 - 451 ve 100 günlük üssel ortalama (442,82) destek konumunda bulunmaktadır.