Altın fiyatları 25 Ekim: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları

Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve uzun bir süre daha devam etmesi beklenen düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır.



Ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ekim ayı içerisinde test edilen 1925 dolar ve 1933 dolar seviyeleri üzerinde tutunmanın sağlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. 1933 dolar üzerindeki fiyatlamalarda 1955-1974-1993 dolar ve 2015 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların görülmesi 2075 dolar seviyesinde bulunan tarihi zirveye doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilecektir. Geri çekilmelerde ise 1908-1890 dolar ve eylül ayındaki düşüşlerde destek olarak çalışan 100 günlük üssel ortalama (1869 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 100 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği izlenebilir. Bu durumda 1840-1818 dolar ve 1785 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.



Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düzeltme hareketlerine bağı olarak dalgalı bir seyir izlendi. Ancak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti. Eylül ayı sonunda ons altında yaşanan sert düşüşlere ve TCMB’nin faiz kararı ve normalleşme adımlarının etkisiyle kurdaki geri çekilmeye bağlı olarak 450 TL’li seviyeleri test eden gram altının ekim ayında ons altındaki düşüşlerin durulması ve Dolar/TL kurunda tekrar yükselişlerin yaşanmasına bağlı olarak kayıplarını geri aldığı görülüyor.



