Altın fiyatları 25 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Kritik seviye 460 TL
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altındaki değişikliklere göre alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 455,70 liradan işlem gördü. 25 Aralık’ta ise çeyrek altın 458,03 liradan alınıyor ve 458,33 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları, 25 Aralık itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın ve gram altın almak isteyenler fiyatları öğrenmek istiyorlar. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL’nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz. Yine de piyasa dinamikler sürekli değişiyor, stratejilerde dikkatli olunmalı.’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 458,03 liradan alınıyor, 458,33 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 741,70 liradan alınıyor, 750,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.483,40 liradan alınıyor, 1.499,30 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.962,30 liradan alınıyor, 2.989,40 liradan satılıyor.
Ons altın, küresel piyasalarda dolardaki zayıf görünüm ve Brexit anlaşma haberiyle birlikte sınırlı da olsa yukarı yönde hareketini gerçekleştirdi. Yükselişini sürdürmek için hala çok güçlü değil ve hassas. Dolayısıyla altın için haber akışları oldukça önemli. İngiltere ve AB arasında uzun zamandır süren müzakereler sonucu, en son gelen habere göre, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2016 yılında referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılığı resmi olarak gerçekleşmiş olacak. İlerleyen günlerde, bu konu hakkındaki detaylar önemli olabilir.
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ABD teşvik paketi belirsizliği sürüyor. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan 900 milyar dolarlık teşvik paketinin onayının ardından Trump’ın bunu rezalet olarak yorumlaması ve değişiklik talep etmesi piyasalarda sürprizle karşılandı. Ancak, Temsilciler Meclisi ve Senato değişikliğe olumlu bakınca, piyasalarda bu durumu çok olumsuz fiyatlamadı. Dolayısıyla ABD borsalarında teşvik paketi belirsizliğinin etkisi sınırlı kaldı. Noel tatili nedeniyle belki hemen görüşmeler sonuç vermeyebilir.
İngiltere’de mutasyon endişesi nedeniyle ülkeler önlemlerini arttırdı. Aşılamanın başlaması aslında mutasyon nedeniyle oluşabilecek panik havasının önüne geçmiş oldu. Yine ilerleyen günler için virüsün seyri önemli. Bugün Noel nedeniyle ABD'de piyasalar yarım gün açık olacak. İşlem hacmi zayıf olabilir.
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Ons altın için 1884 – 1897 dolar ve 1915dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1859 – 1847 dolar ve 1834 dolar destek noktaları olarak görülüyor. Gram altın yatırımcı mevcut pozisyonlarını bir süre daha korumaya devam edebilirler. Altın 460 TL üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini sürdürmek isteyebilir. Gram altında olası 460 TL’nin altına doğru sarkmalarda ise uzun pozisyonların arttırabileceğini düşünebiliriz. Yine de piyasa dinamikler sürekli değişiyor, stratejilerde dikkatli olunmalı.