Altın fiyatları 25 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Kritik seviye 460 TL

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 460 TL Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı



Ons altın, küresel piyasalarda dolardaki zayıf görünüm ve Brexit anlaşma haberiyle birlikte sınırlı da olsa yukarı yönde hareketini gerçekleştirdi. Yükselişini sürdürmek için hala çok güçlü değil ve hassas. Dolayısıyla altın için haber akışları oldukça önemli. İngiltere ve AB arasında uzun zamandır süren müzakereler sonucu, en son gelen habere göre, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu doğrultuda, 2016 yılında referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılığı resmi olarak gerçekleşmiş olacak. İlerleyen günlerde, bu konu hakkındaki detaylar önemli olabilir.