Altın fiyatları 25 Ağustos: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı takip! Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.049,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 459,70 liradan işlem gördü. Bugün ise gram altın 458,03 liradan alınıyor, 458,15 liradan satılıyor. Peki altın düşer mi yükselir mi? İşte güncel altın yorumları ve fiyatları...
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Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Anlık ve canlı olarak takip edilen altın fiyatlarına göre vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, 'Ons altın 6 Ağustos’ta gördüğü rekor seviyesi olan 2.069 dolardan bu yana izlediği kademeli geri çekilme sürecinde bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor.' dedi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın bugün 458,03 liradan alınıyor, 458,15 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 458,03 liradan alınıyor, 458,15 liradan satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 745,90 liradan alınıyor, 756,90 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.487,20 liradan alınıyor, 1.515,70 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.974,50 liradan alınıyor, 3.022,20 liradan satılıyor.
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Ons altın 6 Ağustos’ta gördüğü rekor seviyesi olan 2.069 dolardan bu yana izlediği kademeli geri çekilme sürecinde bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor. Ancak gelmiş olduğu seviyelerdeki hareketine baktığımızda yeniden çıkış yakalaması için 1952 dolar seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz.
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Geçen hafta özellikle cuma günü ABD 10 yıllık tahvillerine girişlerin olması ve Dolar Endeksinin yükselmesinden sonra ons altın 1.940 dolar seviyesinin de altına geriledi. Gerilemenin devam ederek 1.925 dolar altına inmesi ve buradan geri dönüşün 4 saatlik sürede toparlanmaması halinde düşüş eğiliminin artması ihtimalini kuvvetli görüyoruz.
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Ons altın fiyatlarında bu hafta en belirleyici faktör perşembe ve cuma günleri yapılacak Jackson Hole Sempozyumundan gelecek haberler olacak. Özellikle perşembe günü FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada parasal genişleme politikasında birtakım değişimler olup olmayacağına dair mesajlar aranacak. Bu kapsamda gelecek haberlere istinaden haftanın özellikle son 2 gününde ons altın fiyatlarında birtakım sert dalgalanmalar gündeme gelebilir.
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Gram altın tarafında ise yukarı yönlü hareketlerde 460 TL seviyesini aşağı yönlü hareketlerde ise 453 TL seviyelerini yakından takip ediyoruz. Ons altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki gelişmeler çerçevesinde bu sınırların üstüne ve altına doğru hareketlerin daha güçlü bir ivme yakalama olasılığını kuvvetli görüyoruz.