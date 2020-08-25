Altın fiyatları 25 Ağustos: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı takip! Altın düşer mi, yükselir mi?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Anlık ve canlı olarak takip edilen altın fiyatlarına göre vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, 'Ons altın 6 Ağustos’ta gördüğü rekor seviyesi olan 2.069 dolardan bu yana izlediği kademeli geri çekilme sürecinde bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor.' dedi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın bugün 458,03 liradan alınıyor, 458,15 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları...



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 458,03 liradan alınıyor, 458,15 liradan satılıyor.