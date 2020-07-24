Altın fiyatları 24 Temmuz canlı takip ekranı: Altın fiyatları ne kadar.. Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları
Altın fiyatları yükselir mi ve altın fiyatları bugün ne kadar sorularının cevapları özellikle son dönemde internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Uzmanların altın fiyatları yorumları da gene merak edilen konulardan. Piyasalarda hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla en çok ilgi gören altın türlerinden olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor. 415 lirayı aşan altın fiyatlarının ardından yatırım altınlarının da değeri yükseldi. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatlarındaki son durum..
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Altının gram satış fiyatı bugün 416 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değer yükseldi.
Çeyrek altının satış fiyatı 688 lira olurken, alış fiyatı 680 lira seviyesinde işlem görüyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.372 lira seviyesinde işlem görürken, 1.355 lira seviyesinde geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.736 lira seviyesinde işlem görürken, 2.711 liradan geri alınıyor.
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Küresel ölçekte ultra gevşek politikalar ons altının yükselişinde ana etken. Bu hafta Avrupa Birliği Liderlerinin 750 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylaması ons altını destekledi. Aynı zamanda ABD Kongresinde konuşulmaya başlanan ek teşvik paketi de yolda gibi görünüyor. Hükümetler ve Merkez Bankaları ekonomileri desteklemek için halen daha ayaklarını gaz pedalında tutuyorlar. Kısa vadede de gevşek para politikalarının kısılmasına yönelik bir aksiyon beklenmiyor. Dolayıyla ons altını global para politikaları belli bir süre daha desteklemeye devam edecek gibi görünüyor.
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Ekonomileri desteklemek için açıklanan teşvik paketleri ve salgına yönelik risklerin halen daha varlığını koruması küresel piyasalarda tahvil faizlerini baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralar yüzde 0.60’ın altına gerilemiş durumda.
Şayet beklenen enflasyon dikkate alınacaksa reel faiz olarak bakıldığında eksi faiz söz konusu. Dolayısıyla getiri açısından ons altın oldukça ön plana çıkıyor.
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Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil.
Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.
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Tüm bunlarla birlikte ons altını destekleyecek gelişmelerin varlığının korunduğunu söylemek mümkün. Biz her geri çekilmenin bir alım fırsatı verdiğini düşünüyor.
Her geçen gün ise geri çekilmelerin boyunun kısaldığını izliyoruz. Dolayısıyla ons altında sert bir aşağı yönde düzeltme olsa dahi yukarıda saydığım gelişmeler konu başlığı olarak kalmaya devam ettiği sürece yükseliş potansiyeli korunacaktır. Mevcut durumda tüm şartlar altını desteklemeye devam ediyor.
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Teknik olarak grafiklere baktığımızda sert yükseliş hareketinden sonra bizi temkinli olamaya itecek görünüm söz konusu. Ancak ons altında henüz yükselişin sonlanacağına yönelik yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmelerin olması mümkün. Özellikle 1818-1800 dolar seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir. Kısa, orta ve uzun vadede ana yönümüz yukarı olmaya devam ediyor.
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ONS ALTIN, GRAM ALTINI BESLİYOR
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altın mevcut durumda 401 TL’den işlem görüyor. Gram altının bu yükselişinde dostu ons altın oldu. Diğer katalizör dolar kuru ise 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görmesi nedeniyle gram altındaki yükselişleri desteklemiyor.
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Ons altın için, küresel faizlerin düşük olması, ekonomilerin desteklenmesi ve enflasyon gelişmelerinin arka planlara atılmasının pozitif olduğunu ifade etmiştik. Büyük merkez bankalarının bu politikalarını yıl sonuna kadar sürdürmeleri yüksek olasılık…
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Çünkü pandemi riskinin masada olması ve ikinci dalga endişelerinin dönem dönem artması bu politikaların devamını sağlayacaktır. Ons altında bazı dönemlerde geri çekilmeler olsa da ana resimde bu düşüşler fırsattır.
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Dolar kuru için ise söylenecek fazla bir şey yok. 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel risk iştahı ne durumda olursa olsun kur bundan etkilenmiyor.
Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı gelecek. Beklentim faizlerin sabit kalması yönünde. Böyle bir karar ise, önemli bir harekete neden olmayacaktır. Kurda kısa vadeyi kestirmek zor, fakat mevcut konjonktürde orta-uzun vadede yukarı yönde genel yapının sürebileceğini düşünüyorum.
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Gram altın özelinde ise yükseliş ivmesi sürüyor. Ben ana resimde düşüşlerin kademeli fırsat vereceği yönündeki stratejimi sürdürüyorum. 401 TL seviyelerinden kuvvetli bir alım yapmak riskli olabilir, fakat ana resim pozitif olduğu için kademeli işlemlerin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 395 TL kısa vadede gördüğüm ilk önemli destek noktası…
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ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Altının ons fiyatı için geçen hafta 1810 dolar seviyesine dikkat çekmiştik ve önemli bir direnç seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Nitekim, dünkü işlemlerde bu direnç seviyesinin net olarak çalıştığını gördük. 1810 doları deneyip geri dönen ons altın bu seviyeyi kırınca 1821 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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Şu anda ise yukarı yönlü hareket eğer daha da güçlenirse ufuktaki en yakın bant hareketi 1825-1875 dolar aralığı olarak görülüyor. Ancak buraya yerleşmesine giden yolda gelebilecek kar satışları ile geri çekilmelere de hazırlıklı olmak lazım.
Bu kapsamda da geri çekilme durumlarında 1791 dolar seviyesine inmesi halinde ve buradan ilave satışların gelmesi halinde aşağıda 1766 dolara kadar olan bir destek seviyesinin olduğunu görüyoruz.
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Ons altının yıl sonuna kadar olan süreçte ana trendinin yukarı yön olduğunu tekrar hatırlatalım.
Bu ivmenin arkasında ana itici güç ise ikinci dalga haberleri ya da piyasadaki tedirginlikten ziyade düşük seviyelerde olan ABD tahvillerinin getirileri. Küresel altın fonlarına, son 5 yıla kıyasla, çok yüklü miktarlarda para girişleri ve ons altın fiyatının yükselmesindeki ana neden aslında küresel ekonomilerde merkez bankalarının düşük hatta sıfır seviyesinde olan faiz politikaları neticesinde yaratılan düşük getiri ortamı.
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Bu ortam devam ettiği müddetçe altın sürekli olarak en çok tercih edilen yatırım araçları arasında olmaya devam edecek gibi görülüyor.
Gram altın için ise henüz 400 TL seviyeleri dolar/TL paritesindeki yatay sabit seyirden ötürü direnç olarak izlenmeye devam ediyor. Dolar/TL paritesinin bu trendinin devam etmesi durumunda gram altının 400 TL seviyelerini aşıp 410 TL seviyesine doğru bir ivme yakalaması için altının ons fiyatının yukarıda bahsettiğimiz bant hareketine yerleşebilmesi gerekiyor.