Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları 24 Ocak canlı takip ekranı

ALTINDA YÜKSELİŞ HAREKETİ GEÇİCİ

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı



Yeni yıla başladık ve yılın ilk ayını bitirmeye on gün kaldı. Ocak ayı içerisinde en çok konuşulan konu hiç şüphesiz ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Geçtiğimiz yıldan başlayan Fed hikayesi yeni yılda da son hız devam ediyor. Fed’in ne zaman faiz artırmaya başlayacağını bekleyen piyasalar, açıklanan veriler ve Fed üyelerinden gelen sözlü yönlendirmelerle beklentiyi şekillendirmeye çalışıyor.



Düşük faiz ortamının sona ereceği, likidite bolluğunun azalacağı, Fed’in gerekirse enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde faiz artıracağı bir ortamda Kasım 2021’den sonra yeniden 1840 dolar seviyesine doğru yükselen bir ons altın var. Altındaki bu yükseliş kafaları karıştırdı, çünkü piyasanın altına yönelik böyle bir beklentisi pek fazla bulunmuyordu.



Özellikle bu hafta, Fed tarafı sakin geçerken, piyasaların genelinde iştah zayıf ve jeopolitik riskler daha baskındı. Bu riskler arasında en önemlisi, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sürmesi ve ABD’nin Rusya’ya sert ekonomik yaptırımlar yapacağına dair tehditler savurması oldu. Bu üçgen karşısında, riskli varlıklardan çıkışlar, güvenli limanlara doğru girişi destekledi. En son pandemi nedeniyle piyasada riskin en yüksek olduğu dönemde, altında güvenli liman algısını konuştuk ve 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketin sürdüğünü gözlemlemiştik. Sonrasında 2000 dolar üzerinde kalamayan altın, kazançlarını kısa sürede geri vermişti. Şimdi yeniden güvenli liman algısını konuşuyoruz ve şunu anlıyoruz. Altında bu hareket, yine “geçici” olacaktır. Jeopolitik risklerin azalmaya başlaması ve piyasada iştahın toparlanmasıyla, altında 1800 dolar ve altına doğru bir eğim görmeye başlayabiliriz.



