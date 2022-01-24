Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları 24 Ocak canlı takip ekranı

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın fiyatları canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Fed’in faiz artırmaya başlaması ve enflasyonun beklendiği şekilde düşüş patikasına başladığını gösteren veriler açıklanana kadar, tahvil faizindeki dalgalanmalar sürecek gibi gözüküyor.’ açıklamasını yaptı. Gram altın bugün 795,87 liradan alınıyor, 796,00 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 795,87 liradan alınıyor, 796,00 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.286,00 liradan alınıyor, 1.316,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.575,00 liradan alınıyor, 2.632,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.150,00 liradan alınıyor, 5.245,00 liradan satılıyor.
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25-26 Ocak tarihinde geçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajlar piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Bu toplantıda bankanın ‘şahin ton’u korunması beklenirken, herhangi bir sürpriz de öngörülmüyor.
Fed yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olurken; piyasalar enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Powell’ın söylemleriyle bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkabileceği yönünde görüş bildiriyor. Fed’in faiz artırımına başlamasıyla beraber, dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Yeni yıla başladık ve yılın ilk ayını bitirmeye on gün kaldı. Ocak ayı içerisinde en çok konuşulan konu hiç şüphesiz ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Geçtiğimiz yıldan başlayan Fed hikayesi yeni yılda da son hız devam ediyor. Fed’in ne zaman faiz artırmaya başlayacağını bekleyen piyasalar, açıklanan veriler ve Fed üyelerinden gelen sözlü yönlendirmelerle beklentiyi şekillendirmeye çalışıyor.
Düşük faiz ortamının sona ereceği, likidite bolluğunun azalacağı, Fed’in gerekirse enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde faiz artıracağı bir ortamda Kasım 2021’den sonra yeniden 1840 dolar seviyesine doğru yükselen bir ons altın var. Altındaki bu yükseliş kafaları karıştırdı, çünkü piyasanın altına yönelik böyle bir beklentisi pek fazla bulunmuyordu.
Özellikle bu hafta, Fed tarafı sakin geçerken, piyasaların genelinde iştah zayıf ve jeopolitik riskler daha baskındı. Bu riskler arasında en önemlisi, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sürmesi ve ABD’nin Rusya’ya sert ekonomik yaptırımlar yapacağına dair tehditler savurması oldu. Bu üçgen karşısında, riskli varlıklardan çıkışlar, güvenli limanlara doğru girişi destekledi. En son pandemi nedeniyle piyasada riskin en yüksek olduğu dönemde, altında güvenli liman algısını konuştuk ve 2000 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketin sürdüğünü gözlemlemiştik. Sonrasında 2000 dolar üzerinde kalamayan altın, kazançlarını kısa sürede geri vermişti. Şimdi yeniden güvenli liman algısını konuşuyoruz ve şunu anlıyoruz. Altında bu hareket, yine “geçici” olacaktır. Jeopolitik risklerin azalmaya başlaması ve piyasada iştahın toparlanmasıyla, altında 1800 dolar ve altına doğru bir eğim görmeye başlayabiliriz.
İkinci bir konu, ABD 10 yıllık tahvil faizi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada enflasyon yükseliyor ve bunun için her ülke kendi politikasına göre mücadelesini veriyor. Enflasyonda kısa vadede düşüş beklenmese bile, piyasa bu yapılan sözlü yönlendirmeler karşısında yine de kararsız. Tahvil faizlerine yansıyan bu durum bu hafta ABD 10 yıllığının yüzde 1,90 seviyesine doğru yükselmesine yol açtı. Sonrasında yeniden yüzde 1,80 seviyesinin altına doğru bir eğim görüldü. Kısacası, Fed’in faiz artırmaya başlaması ve enflasyonun beklendiği şekilde düşüş patikasına başladığını gösteren veriler açıklanana kadar, tahvil faizindeki dalgalanmalar sürecek gibi gözüküyor.