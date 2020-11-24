Altın fiyatları 24 Kasım: Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatları ile takip ediliyor. 24 Kasım Salı günü altın almak isteyenler piyasalardaki son duruma odaklandı. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.132,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,27 yükselişle 472,20 liradan işlem gördü. Diğer yandan yatırımcılar uzmanların altın yorumlarını mercek altına aldı. Peki, gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.
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Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 458 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 460 lira seviyesinden başladı Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından altın fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüş eğilimine bırakmıştı. Altın fiyatlarının değerlendiren uzmanlar, '458 TL altında 449 - 439 ve 420 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Dolar/TL cephesinde volatilitenin artış kaydetmesi durumunda gram altında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların temkinli hareket etmeleri ve gelişmeleri yakından izlemeleri yararlı olacaktır.' açıklamasında bulundu. İşte, 24 Kasım 2020 güncel altın fiyatı bilgisi...
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24 KASIM ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Gram altının fiyatı 464 lira civarında işlem görerek güne devam ediyor.
Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 778 lira olarak işlem görmeye başladı.
Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.208,00 lira olurken, alış fiyatı ise 3.161,00 lira olarak işlem görüyor.
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GÜNCEL FİYAT TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 472 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,20 liradan, 3 bin 111 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 132 liradan, 431 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 60 liradan, bin 520 liradan alınan Yarım Ziynet bin 530 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 865 liradan satıldı.
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23 KASIM ALTIN FİYATLARI
Gram altın, 23 Kasım Pazartesi günü 460 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 750 TL, satış fiyatı 774 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.517,50 satış fiyatı 1.555,90 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.000,90, satış fiyatı 3.094,20TL,
22 ayar bilezik alış fiyatı 426,00, satış fiyatı 429,00 TL'den işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.
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Geride bıraktığımız hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.