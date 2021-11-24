Altın fiyatları 24 Kasım: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan tarihi zirvenin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Fiyatlardaki yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altın fiyatlarında gözlerin FED’de olacağını duyurdu. Ons altında önümüzdeki 6-7 aylık vadede yaşanabilecek değer kayıplarının bir alış fırsatı olarak görülebileceğini düşündüğünü açıkladı. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları, 24 Kasım itibari ile gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar fiyatları yakından takip etmeye başladılar. 24 Kasım’da gram altın 734,29 liradan alınıyor, 734,45 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 4.611,00 liradan alınıyor, 4.828,00liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 734,29 liradan alınıyor, 734,45 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.159,00 liradan alınıyor, 1.208,00liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.306,00 liradan alınıyor, 2.421,00liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.611,00 liradan alınıyor, 4.828,00liradan satılıyor.
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Gram altın bugün 734,29 liradan alınıyor, 734,45 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.159,00 liradan alınıyor, 1.208,00liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.306,00 liradan alınıyor, 2.421,00liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.611,00 liradan alınıyor, 4.828,00liradan satılıyor.
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ALTININ GÖZÜ FED’DE OLACAK
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü
ABD liderliğinde gelişmiş ülke tahvil faizlerinde yükselişin hız kazanması, geride kalan 6 haftada 1725 dolardan 1875 dolara kadar yükselen ons altında rotanın aşağı dönmesine neden oldu. Burada en etkili faktör şüphesiz ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Aralık toplantısında varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve faiz artırım döngüsünü görece daha erken başlatması kaygısı.
ABD liderliğinde gelişmiş ülke tahvil faizlerinde yükselişin hız kazanması, geride kalan 6 haftada 1725 dolardan 1875 dolara kadar yükselen ons altında rotanın aşağı dönmesine neden oldu. Burada en etkili faktör şüphesiz ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Aralık toplantısında varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve faiz artırım döngüsünü görece daha erken başlatması kaygısı.
Gerçekleşir mi? Pekâlâ mümkün. Aralık ilk hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve başta PMI öncü göstergeler ekonominin sağlığı adına teyit edici gerçekleşmelere sahne olursa şahin bir Fed ile karşılaşabiliriz. Altın cephesinde 2021 yılını hatırlayalım dersek, aslında kalıcı bir yükseliş veya kalıcı bir düşüş yaşanmadı. Ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında yatay bir seyre şahit olduk.
Önümüzdeki yıl Fed etkisi ile ilk yarının ölçülü negatif (1625 dolar civarı test edilebilir) ikinci yarının ise pozitif geçmesi bence şansı daha yüksek olan senaryo. Bu nedenle ons altında önümüzdeki 6-7 aylık vadede yaşanabilecek değer kayıplarının bir alış fırsatı olarak görülebileceğini düşünüyorum.
Önümüzdeki yıl Fed etkisi ile ilk yarının ölçülü negatif (1625 dolar civarı test edilebilir) ikinci yarının ise pozitif geçmesi bence şansı daha yüksek olan senaryo. Bu nedenle ons altında önümüzdeki 6-7 aylık vadede yaşanabilecek değer kayıplarının bir alış fırsatı olarak görülebileceğini düşünüyorum.