Altın fiyatları 24 Kasım: Anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

Gerçekleşir mi? Pekâlâ mümkün. Aralık ilk hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve başta PMI öncü göstergeler ekonominin sağlığı adına teyit edici gerçekleşmelere sahne olursa şahin bir Fed ile karşılaşabiliriz. Altın cephesinde 2021 yılını hatırlayalım dersek, aslında kalıcı bir yükseliş veya kalıcı bir düşüş yaşanmadı. Ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında yatay bir seyre şahit olduk.



Önümüzdeki yıl Fed etkisi ile ilk yarının ölçülü negatif (1625 dolar civarı test edilebilir) ikinci yarının ise pozitif geçmesi bence şansı daha yüksek olan senaryo. Bu nedenle ons altında önümüzdeki 6-7 aylık vadede yaşanabilecek değer kayıplarının bir alış fırsatı olarak görülebileceğini düşünüyorum.