Altın fiyatları 24 Aralık: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte ons altında son durum ve uzmanların piyasa yorumları

Piyasalarda virüs endişesi! TL için 24 Aralık önemli Rıdvan BAŞTÜRK - Özel Fon Yöneticisi



Aşının bulunma haberiyle birlikte piyasalar bir süredir rahatlamıştı. Ancak hafta sonu İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde virüsün mutasyona uğramış halinin kontrolden çıktığına yönelik gelen açıklamalar küresel bazda endişeleri yeniden artırdı. Riskli varlıklarda baskı ön planda olurken, değerli metallere ise talep görmekteyiz.



Tabii bu sürecin nasıl şekilleneceğini kestirmek zor. Virüsün mutasyon geçirmiş halinin etkisi veya mevcut aşıların bu virüs üzerindeki etkisi konusunda belirsizlikler var. Bu belirsizlikler piyasalarda rahatsızlık yaratmaya devam edebilir.