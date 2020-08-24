Altın fiyatları 24 Ağustos: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi?

ALTIN YORUMLARI İşte Bigpara yazarı Stratejist Aylin Cevizci'nin konu ile ilgili köşe yazısı:



Virüs için hafifledi diye teselli olan ülkelerin yeniden artan vakalar ile mücadelesi, bol likidite dönemi, ülkelerin enflasyon yaratamama ihtimali, Merkez Bankalarının güvercin duruşları, ABD – Çin arasındaki artan tansiyon, piyasalardaki riskleri son dönemde artırmaya fazlasıyla yetti. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan ons altın 2.075 dolar seviyesine tırmandı.

Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.

Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.

Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor. İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği. Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı. Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.

Virüs için hafifledi diye teselli olan ülkelerin yeniden artan vakalar ile mücadelesi, bol likidite dönemi, ülkelerin enflasyon yaratamama ihtimali, Merkez Bankalarının güvercin duruşları, ABD – Çin arasındaki artan tansiyon, piyasalardaki riskleri son dönemde artırmaya fazlasıyla yetti. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşan ons altın 2.075 dolar seviyesine tırmandı.

Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.

