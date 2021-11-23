Altın fiyatları 23 Kasım | 1 Gram altın kaç TL?... Canlı ve anlık altın fiyatlarındaki son durum...

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile takip ediliyor. Canlı altın grafiklerinde altın fiyatları anlık olarak değişirken, altın fiyatları bugün (23 Kasım) ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette sıklıkla aradığı konular arasında geliyor. Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 663 lira seviyesinde işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın 1.130.00 TL'den alınıyor, 1.160.00 TL'den satılıyor.