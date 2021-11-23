Altın fiyatları 23 Kasım | 1 Gram altın kaç TL?... Canlı ve anlık altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatları, 23 Kasım itibari ile merak edilen konulardan biri oldu. Yatırımcılar çeyrek altın ve gram altındaki değişimleri yakından takip ediyor, buna göre alım ve satım yapıyorlar. Ons altın fiyatları 1800 ile 1870 dolar bandına sıkıştı. Yukarı yönlü hareket denemelerine satış baskısı altında kalan ons altın, Fed tutanaklarının açıklanmasını bekliyor. Ons altın fiyatları, dün ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarıyla sert gerilerken; gram altın fiyatları yeni günde tarihi rekor seviyesini tazelendi. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Özsoy, "Küresel enflasyon baskılarının devam ettiği ortamda ons altın bu sert düşüş sonrasında yeniden bir toparlanma sürecine girecektir" şeklinde değerlendirdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı altın piyasası takip ekranı
Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile takip ediliyor. Canlı altın grafiklerinde altın fiyatları anlık olarak değişirken, altın fiyatları bugün (23 Kasım) ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette sıklıkla aradığı konular arasında geliyor. Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 663 lira seviyesinde işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın 1.130.00 TL'den alınıyor, 1.160.00 TL'den satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 709.00 liradan alınıyor, 709.14 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.116.00 liradan alınıyor, 1.156.00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.253,00 liradan alınıyor, 2.315,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.495,00 liradan alınıyor, 4.604,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 709.00 liradan alınıyor, 709.14 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.116.00 liradan alınıyor, 1.156.00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.253,00 liradan alınıyor, 2.315,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.495,00 liradan alınıyor, 4.604,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Küresel bazda enflasyonun büyük yükseliş göstermesi yatırımcıları altın tarafına çekti. Fed'in tahvil alım programını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle altında düşüş beklentisi kısmen boşa çıktı.
Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.
Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.
GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?
Gram Altın fiyatları son 12 gündür rekor serisini sürdürüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz 679.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın haftaya 665.8 liradan başladı. En düşük 657.8 lira, en yüksek de 657.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:10 itibarıyla gram altın 662.6 liradan alıcı buluyor.
Ons altın fiyatları için düşüş kalıcı mı? 23 Kasım gram altın fiyatları
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Merkez Bankası Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdi. Başkan Biden'ın yaptığı bu açıklama sonrası, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ons altın fiyatları sert gerilerken, dolar endeksi yaklaşık olarak 14 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Yatırımcılar, küresel çapta yükselen enflasyon baskısı sebebiyle altına sığınma davranışını sürdürürken, altın fiyatlarında dün yaşanan sert düşüşün kalıcı olması beklenmiyor. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 31 yılın en yükseğinde seyreden enflasyon rakamları sebebiyle, faiz kararı takvimini öne alabileceği düşüncesinin kuvvetlenmesi altın fiyatlarını baskılıyor.
Ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1849 dolar ile 1802 dolar seviyeleri arasında hareket ederken, yeni güne 1805 dolar seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1798 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 11.56 itibarıyla yüzde 0.23 oranında düşüşle 1801 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Gram altının fiyatı, dolar kurundaki harekete bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyesini 724,10 lira seviyesine taşırken; şu dakikalarda yüzde 7,06 oranında yükselişle 708,32 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1159 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 796 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 656 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 664 lira seviyeden başlamıştı.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 656 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 664 lira seviyeden başlamıştı.