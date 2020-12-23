Altın fiyatları 23 Aralık: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte ons altında son durum ve uzmanların piyasa yorumları

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında günün değerleri ve altının ileriki dönemdeki seyri altın piyasasını takip edenler tarafından günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı bugün 457 civarında seyrederken, bu değerin ardından altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusu gündeme geldi. Uzmanların altın fiyatları yorumlarında dikkat çeken yorumlar var. İşte 23 aralık altın fiyatlarında son durum ve Ons, altın, gram altın fiyatları



Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor.