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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 23:11 | 

Altın fiyatları 23 Aralık: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte ons altında son durum ve uzmanların piyasa yorumları

Altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatları ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 23 Aralık Çarşamba günü altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem gördü. Altın almak isteyenler altının alış ve satış fiyatlarındaki ivme durumunu öğrenmek adına uzmanların altım yorumlarını mercek altına altı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının mutasyona uğramış yeni türün üzerinde de etkili olduğuna ilişkin açıklamaların altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılandığını söyledi. İşte, gram altın, çeyrek altın ve yarım altında son durum ve uzmanların altın yorumları.

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1Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor.
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Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında günün değerleri ve altının ileriki dönemdeki seyri altın piyasasını takip edenler tarafından günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı bugün 457 civarında seyrederken, bu değerin ardından altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi sorusu gündeme geldi. Uzmanların altın fiyatları yorumlarında dikkat çeken yorumlar var. İşte 23 aralık altın fiyatlarında son durum ve Ons, altın, gram altın fiyatları

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor.

2ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 744,00 lira, Cumhuriyet altını 3.046,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 459,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:.

SALI ÇARŞAMBA.

Alış Satış Alış Satış.

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,00 461,20 458,80 459,00.

Cumhuriyet Ata Lira 3.038,00 3.059,00 3.025,00 3.046,00.

22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,50 424,50 418,60 422,60.

Lira(Tam) Ziynet 2.969,00 2.989,00 2.956,00 2.976,00.

Yarım Ziynet 1.484,00 1.494,00 1.478,00 1.488,00.

Çeyrek Ziynet 742,00 747,00 739,00 744,00.

3ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının mutasyona uğramış yeni türün üzerinde de etkili olduğuna ilişkin açıklamalar ons altını baskılarken; Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1869 dolar seviyesini en düşük ise 1859 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.38 oranında yükselişle 1868 dolardan işlem gördü.

5Piyasalarda virüs endişesi TL için 24 Aralık önemli
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Piyasalarda virüs endişesi! TL için 24 Aralık önemli

Rıdvan BAŞTÜRK - Özel Fon Yöneticisi

Aşının bulunma haberiyle birlikte piyasalar bir süredir rahatlamıştı. Ancak hafta sonu İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde virüsün mutasyona uğramış halinin kontrolden çıktığına yönelik gelen açıklamalar küresel bazda endişeleri yeniden artırdı. Riskli varlıklarda baskı ön planda olurken, değerli metallere ise talep görmekteyiz.

Tabii bu sürecin nasıl şekilleneceğini kestirmek zor. Virüsün mutasyon geçirmiş halinin etkisi veya mevcut aşıların bu virüs üzerindeki etkisi konusunda belirsizlikler var. Bu belirsizlikler piyasalarda rahatsızlık yaratmaya devam edebilir.

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Dünyada bunlar yaşanırken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, destek paketi ile üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı. Bu gelişme piyasalardaki düşüşleri nispeten sınırlamış gözüküyor.

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Yılın son günlerindeyiz. Virüs gelişmeleriyle birlikte Avrupa’da uçuşlar yeniden durduruldu. Muhtemelen bazı ülkeler tam kapanmaya gidecek. Bu durum ekonomik aktiviteler üzerinde baskıya neden olacaktır. Ekonomik aktiviteler yavaşladıkça ülkeler desteklerini vermeye devam edecektir. Bu nedenle dalgalı piyasa izlemeye devam edeceğiz.

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Burada risklere karşı korunmak önemli olacaktır. Belki borsalarda mevcut durumda bir çöküşten bahsetmek zor, ancak düşüşlere karşı korunmalar yapılabilir.

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Bu hafta yurtiçinde ise önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Piyasalarda 150-200 baz puan (bps) faiz artırım beklentisi mevcut. Küresel bazda artan riskler TL için de negatif etki yapabilir. Burada beklentilerin karşılanması durumunda TL üzerinde ekstra bir baskı beklemiyorum. Kur geçen hafta 7.60 TL’ye kadar gerilemişti. Bugün ise 7.70 TL üzerinden işlem görüyor. Burada teknik olarak 7.75 TL ve 7.88 TL seviyelerinin önemli olacağını düşünüyorum. 7.60-7.50 TL bölgesi ise düşüşlerin zayıflayacağı bölge olmaya devam edebilir.

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