MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 23 Aralık 2020: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte 23 Aralık altın fiyatları yorumları
GeriEkonomi Altın fiyatları 23 Aralık 2020: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte 23 Aralık altın fiyatları yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 07:32 | 

Altın fiyatları 23 Aralık 2020: Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte 23 Aralık altın fiyatları yorumları

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın alım ve satımı yapacak olan yatırımcılar, ilerleyen günlerde altının alış ve satış fiyatı hakkında bilgi sahibi olmak adına uzmanların altın yorumlarını mercek altına aldı. Peki, gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte, 23 Aralık güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altın fiyatları 23 Aralık günü gösterdiği reaksiyon dolayısıyla yatırımcıların gündemindeki enstrümanlar arasında yer alıyor. Altın yorumları ile gram ve çeyrek altının geleceğini ele alan analistler, dolar endeksine de bağlı olarak altın fiyatlarının yükseliş eğilimi gösterebileceğini ifade etti. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

223 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Abone Olgoogle-news

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 458 TL'den satılırken 459 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 744, satış fiyatı 752 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.486, satış fiyatı 1.516 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.058 satış fiyatı 3.088 TL,

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU
Abone Olgoogle-news

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 461,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 462,50 462,70 461,00 461,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.048,00 3.069,00 3.038,00 3.059,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 422,00 426,00 420,50 424,50

Lira(Tam) Ziynet 2.979,00 2.999,00 2.969,00 2.989,00

Yarım Ziynet 1.489,00 1.499,00 1.484,00 1.494,00

Çeyrek Ziynet 745,00 750,00 742,00 747,00

4ALTIN YORUMLARI
Abone Olgoogle-news

ALTIN YORUMLARI

Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

5ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMLARI
Abone Olgoogle-news

ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMLARI

ALTIN FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN KRİTİK
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrasında Başkan Powell’ın yaptığı, 2021 yılı içerisinde de öngörülemezlik durumunun devam edecek olmasının ve ekonomiler üzerindeki risklerin süreceğine dair açıklamaları sonucunda dolar endeksi 90’ın da altına gerilemiş ve ons altın 1.880 dolara kadar çıkmıştı.

Bu haftaya başlarken ise, dün İngiltere’den gelen yeni bir salgın haberinin küresel riskli varlıklar üzerindeki negatif etkilerini gözlemliyoruz. Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz.

6
Abone Olgoogle-news

Bundan önceki yorumlarda da hep bahsettiğim gibi; aşı çalışmaları hakkında gelen olumlu haberlerin bir şekilde ufak da olsa negatife dönmesi ya da koronavirüs salgınına dair yeni bir dalga oluşması halinde ons altının hızlı yükseliş yapması senaryosunun yeni haftaya başlarken gerçekleştiğini görüyoruz.

Ons altın için şu anda 1.900 dolar seviyesinde önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Aşmakta biraz zorlanıyor. Burayı aşması halinde ise 1.930 dolara doğru yükseliş görme ihtimal var; ancak bu yükseliş çok sert değil kademeli şekilde gerçekleşecektir. Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.

Dolayısıyla salı günü açılışlarının yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.

7
Abone Olgoogle-news

Gram altın yatırımcıları açısından baktığımızda ise, 90 üzerine yeniden çıkan dolar endeksi ve ons altındaki bu yukarı yönlü hareket şu anda önemli fırsatlar barındırıyor. Haftaya 472 TL seviyelerine yükseldikten sonra yeniden 470 TL’ye gerileyerek başlayan gram altının fiyatı, dolar endeksinin bu yükselişinden dolar/TL kurunun da etkilenmesi ve dolar/TL kurunun 7.72 TL direncini aşması halinde önemli getiriler sağlayabilir.

8
Abone Olgoogle-news

Dolar/TL kurunun her ne kadar yılı 7.90 TL altında kapatacağını düşünsem de şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi