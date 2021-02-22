Altın fiyatları 22 Şubat: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün 399,35 liradan alınıyor, 399,43 liradan satılıyor. Yatırım Danışmanı Onurcan Bal konu ile ilgili, ‘Uzun vadeli beklentilerle düşüşler kademelerin iyi ayarlanması koşuluyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak kısa vadede alım konusunda aceleci olunmaması ve en azından 200 günlük ortalama üzerinde kapanışların görülmesi daha yararlı olacaktır.’ dedi.