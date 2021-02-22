Altın fiyatları 22 Şubat: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2 bin 648 liraya geriledi. İşte 22 Şubat anlık ve canlı altın fiyatları
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Altın fiyatları alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün 399,35 liradan alınıyor, 399,43 liradan satılıyor. Yatırım Danışmanı Onurcan Bal konu ile ilgili, ‘Uzun vadeli beklentilerle düşüşler kademelerin iyi ayarlanması koşuluyla kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak kısa vadede alım konusunda aceleci olunmaması ve en azından 200 günlük ortalama üzerinde kapanışların görülmesi daha yararlı olacaktır.’ dedi.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 399,35 liradan alınıyor, 399,43 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 653,00 liradan alınıyor, 677,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.304,00 liradan alınıyor, 1.352,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.601,00 liradan alınıyor, 2.685,00 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçtiğimiz hafta en çok yükselen yüzde 31,15 ile Hektaş olurken; en çok değer kaybeden ise yüzde 9,07 ile Konya Çimento oldu.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2 bin 648 liraya geriledi.
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Doların satış fiyatı yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 azalışla 8,4340 lira oldu. Bir önceki hafta 9,7310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 0,51 kazançla 9,7810 liraya yükseldi.