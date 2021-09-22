Altın fiyatları 22 Eylül: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altındaki değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu hafta piyasalar FED toplantısı ve Merkez Bankası toplantısına odaklandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükseliş gösterdi. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel açıklamalar
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili uzman Tuncay Turşucu, ‘Genel olarak altın için 1720 seviyelerini alım için ideal noktalar olarak görmekteyim. Bu seviyelere gerileme olması durumunda alım denenebilir. Evergrande ile ilgili önümüzdeki günlerde yatıştırıcı açıklamaların gelmesini bekliyorum.’ dedi. Gram altın bugün 493,13 liradan alınıyor, 493,21 liradan satılıyor.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 493,13 liradan alınıyor, 493,21 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 801,00 liradan alınıyor, 813,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.603,00 liradan alınıyor, 1.626,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.191,00 liradan alınıyor, 3.239,00 liradan satılıyor.
Tuncay Turşucu - Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu
Çin gayrimenkul şirketi Evergrande ile başlayan endişeler küresel piyasalarda yatırımcıları güvenli liman olarak adlandırdığımız altın, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi enstrümanlara yönlendirdi. Geçen hafta güçlenen ABD Doları etkisi ile 1740 dolar seviyesine kadar düşen ons altın, dünkü psikolojinin etkisi ile 1767 dolar seviyesine kadar tepki gösterdi. Ancak ABD Dolarındaki güçlenme altındaki yukarı hareketi kısıtladı.
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Genel olarak altın için 1720 seviyelerini alım için ideal noktalar olarak görmekteyim. Bu seviyelere gerileme olması durumunda alım denenebilir. Evergrande ile ilgili önümüzdeki günlerde yatıştırıcı açıklamaların gelmesini bekliyorum.
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Ayrıca çarşamba günü Fed toplantısının geride kalması ile ABD Dolarındaki güçlenmenin yerini sakin seyre bırakması ons altın için destekleyici olacaktır. Fakat büyük resimde altın güçlü değil. Yukarı hareketler oluşsa bile, ilerleyen günlerde 1780-1790 dolar seviyelerinin etkili direnç olacağını bekliyorum. Ons için kalıcı yukarı seyirler oluştuğunu söylemek için, 1800 seviyesi üzerine yerleşen bir altına ihtiyaç var. Bir süre 1720-1790 dolar arasında dalgalı ve yönsüz bir altın izleyebiliriz.