Altın fiyatları 22 Eylül: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili uzman Tuncay Turşucu, ‘Genel olarak altın için 1720 seviyelerini alım için ideal noktalar olarak görmekteyim. Bu seviyelere gerileme olması durumunda alım denenebilir. Evergrande ile ilgili önümüzdeki günlerde yatıştırıcı açıklamaların gelmesini bekliyorum.’ dedi. Gram altın bugün 493,13 liradan alınıyor, 493,21 liradan satılıyor.