Altın fiyatları 22 Ekim canlı: Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte uzmanların altın piyasası yorumları.. Ons ve gram altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz günlerde, yeniden 1900 dolar seviyesinin altına doğru gevşeyen ons altın yerleşik bir alan oluşturamadığı için yerini tepki alımlarına bıraktı. Bugün içinde teşvik paketine dair olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmaya umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar zaten piyasalara nefes aldırmış durumda.Seçimlere günler kala pakete dair beklentiler bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yarın, ABD Başkanı D. Trump ile Demokrat Aday Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Trump sert söylemlerine devam ediyor. En son, Biden’ın FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.