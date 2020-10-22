Altın fiyatları 22 Ekim canlı: Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? İşte uzmanların altın piyasası yorumları.. Ons ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar, altın fiyatları yükseliyor mu, düşüyor mu günün internette en çok takip edilen soruları oluyor. Altının gram satış fiyatı bu sabah 481 liradan güne başladı. Bu değerin ardından yatırım altınlarında düşüş yaşandı. Peki altın fiyatlarındaki bu hareketlenme için uzmanlar ne yorum yapıyor? İşte altın fiyatlarının bugün kü değeri ve piyasalardaki son durum
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Altının gram satış fiyatı şuan için 481 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin arından çeyrek altın alış fiyatı 780 lira olurken, satış fiyatı ise 788 liradan işlem görüyor. Yarım altının satış fiyatı 1.577 lira olurken, 1.561 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.142 liradan işlem görürken, 3.122 liradan geri alınıyor.Ons altın gün içerisinde en yüksek 1922 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise 1914 dolardan işlem görüyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin gelen ılımlı açıklamalar altının ons fiyatını desteklerken; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının yükselmesi risk iştahını düşürerek güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor.
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ALTINA OLAN TALEP YENİDEN Mİ GÜÇLENİYOR?
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım DanışmanıOns altın sabah saatlerinden bu yana 1900 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Piyasalarda, ABD teşvik paketine dair iyimserliğin sürüyor olması, ons altının da yukarı yönde hareketini destekliyor çünkü dolar negatif. Aslında, altın için orta ve uzun vadede yükselen trendini koruması bekleniyor. Bu süreçte, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişmesi nedeniyle altında satışlarla karşılaşılabilir.
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Geçtiğimiz günlerde, yeniden 1900 dolar seviyesinin altına doğru gevşeyen ons altın yerleşik bir alan oluşturamadığı için yerini tepki alımlarına bıraktı. Bugün içinde teşvik paketine dair olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmaya umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar zaten piyasalara nefes aldırmış durumda.Seçimlere günler kala pakete dair beklentiler bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yarın, ABD Başkanı D. Trump ile Demokrat Aday Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Trump sert söylemlerine devam ediyor. En son, Biden’ın FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.
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Kısacası, seçimlere doğru iki aday arasındaki tansiyon devam edebilir. Anketlerde, son dönemde Biden’ın önde olduğuna dair sonuçlarda konuşuluyor. Bu durumda, Trump’ı sinirlendiren bir başka etken. Kısacası, ABD’de siyasi gündem yoğun ve bu süreçte ons altında da hareketlilik devam edebilir. Altında 50 günlük ortalama 1924 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda ve bu direncin üzerine doğru hareketinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1932-1937 dolar dirençlerine doğru taşıyabilir.
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Geri çekilmelerde psikolojik destek 1900 dolar seviyesinden geçiyor. Bu desteğin altına doğru gevşemeler oluşabilir. Ancak kalıcı olabilirse satışların devam etmesini bekleyebiliriz. Piyasadaki risklerin sürmesi, ABD ve Avrupa’da vakaların artması, Avrupa’nın kısıtlamalara kademeli bir şekilde yeniden başlaması nedeniyle ons altında oluşabilecek satışların kısa soluklu olabileceğini düşünüyorum.
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Gram altın 483 TL çevresinde zaman zaman ons altına bağlı olarak geri çekilmeler görülüyor. Ancak mevcutta pozisyonlar gram altında korunabilir. Geri çekilmeler ilave alım yönünde değerlendirilebilir.