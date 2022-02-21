Altın fiyatları 21 Şubat: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Rusya gerginliği azalsa bile 1800-1830 dolar seviyeleri aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviyelere oluşabilecek geri çekilmeler güç toplama yerleri olabilir. Dolayısıyla geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte yüksek seviyelerde gram altın tutan yatırımcısı için hareketli bir ortam oluşmuş oldu. Ancak Rusya – Ukrayna gerginliğinin ne kadar süreceğini ve bu gelişmelerin ons altını ne kadar destekleyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla risklerin yumuşaması ons altının 1830 dolar seviyesine doğru gerilemesini destekleyebilir. Bu nedenle gündemin iyi takip edilmesinde fayda var. Gram altın 800 TL altında kapanış gerçekleştirmediği sürece 800 – 850 arasında dalgalanabilir.