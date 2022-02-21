Altın fiyatları 21 Şubat: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Canlı altın fiyatları, 21 Şubat itibari ile merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altının ne kadar olduğu araştırılıyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ‘Rusya gerginliği azalsa bile 1800-1830 dolar seviyeleri aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviyelere oluşabilecek geri çekilmeler güç toplama yerleri olabilir. Dolayısıyla geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte yüksek seviyelerde gram altın tutan yatırımcısı için hareketli bir ortam oluşmuş oldu.’ dedi.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 830,61 liradan alınıyor, 830,72 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.349,00 liradan alınıyor, 1.376,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.704,00 liradan alınıyor, 2.751,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.390,00 liradan alınıyor, 5.478,00 liradan satılıyor.
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Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Ons altın jeopolitik tansiyonla hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik haberlerin hızlanması ons altının güvenli liman özelliğini öne çıkardı. Rusya’nın asker yığdığı sınırdan geri adım attığına yönelik güçlü bir kanıt yok.
Piyasa hafta başında büründüğü temkinli iyimserlik havasından çıkıp Rusya riskini fiyatlama isteği içinde görünüyor. Öyle ki Fed’in ne kadar şiddette bir faiz artırımına gideceğine yönelik belirsizlik altın fiyatlarındaki etkisini yitirmiş görünüyor. Bu baskı şimdilik yerini Rusya belirsizliğine çevirmiş görünüyor. Son gelişmelerde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı gruplar, Ukrayna ordusunun havan topu saldırısı düzenlediğini iddia etti. Bu ve buna benzer haberler olduğu sürece ons altının güvenli liman özelliği ön planda kalmaya devam edebilir. Bu da ons altının teknik olarak canlı kalmasını destekleyebilir.
Ons altın ilk direnç seviyesi olan 1877 dolar üzerine yükselmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde kalınmaya devam ettiği sürece bir sonraki tepe noktası olan 1908 dolar seviyesine doğru yükseliş eğilimi korunabilir. Buna karşın 1908 dolar seviyesinin üzerine yerleşik seyirler olmadığı sürece bu seviyeden gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Ons altında ana yön yukarı.
Rusya gerginliği azalsa bile 1800-1830 dolar seviyeleri aşağı yönde kırılmadığı sürece bu seviyelere oluşabilecek geri çekilmeler güç toplama yerleri olabilir. Dolayısıyla geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte yüksek seviyelerde gram altın tutan yatırımcısı için hareketli bir ortam oluşmuş oldu. Ancak Rusya – Ukrayna gerginliğinin ne kadar süreceğini ve bu gelişmelerin ons altını ne kadar destekleyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla risklerin yumuşaması ons altının 1830 dolar seviyesine doğru gerilemesini destekleyebilir. Bu nedenle gündemin iyi takip edilmesinde fayda var. Gram altın 800 TL altında kapanış gerçekleştirmediği sürece 800 – 850 arasında dalgalanabilir.