Altın fiyatları bugün (21 Mart) ne kadar? Yarım altın çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum... Altın düşer mi, yükselir mi?

Diğer yandan 1987’den bu yana devam eden düşüş trendini baskılayan ABD 10 ve 5 yıllık tahvil getirilerin görüntü karışık bir seyir izliyor. 2 ve 5 yıllık ABD tahvil getirileri hızla dikleşirken, 5 yıllık faiz oranı 10 yıllık faiz oranının üzerine geçmeye başladı. ABD tahvil faizleri tablosu 2006 ve 2018 yıllarındaki benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. İlerleyen süreçte yüzde 2,5 üzerine geçilmesi halinde tahvil getirileri hızlı bir yükseliş eğilimine geçerse, ons altın fiyatındaki yükselişi yavaşlatabilir.



Ons altın fiyatı için 1950 ve 1975 dolar seviyeleri ilk önemli direnç bölgeleri konumunda bulunurken, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa süreli yeni zirveler oluşabilir. Direnç bölgesinde yavaşlama olması halindeyse 1880 dolara doğru satış baskısı oluştuğunu görebiliriz.