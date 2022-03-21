Altın fiyatları bugün (21 Mart) ne kadar? Yarım altın çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum... Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları anlık ve canlı takip ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmelere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen FED toplantısının ardından alınan karar fiyatlarda etkili oldu. Ons altın fiyatları, ABD tahvil fiyatlarında ve dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin etkisiyle baskılanırken; Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artmasıyla tekrar yönünü yukarı çevirebilir.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 917,72 liradan alınıyor ve 917,870 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.487,00 liradan alınıyor, 1.514,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.978,00 liradan alınıyor, 3.027,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.938,00 liradan alınıyor, 6.033,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Emre Çayırlı - ALB Yatırım Araştırma Müdürü
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını çeyrek puan artırma kararının ardından çarşamba günü son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından hızla yükseldi. Dün 1950 dolar seviyesini test eden ons altın fiyatında bu sabah itibariyle kararsız seyrin devam ettiği görülüyor.
Fed Başkan Powell’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin "son derece belirsiz" olduğunu söylemesi, altında yaşanan hareketliliğin ana sebebini oluşturmuş durumda. Bugün ABD Başkanı Biden’ın, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile yapacağı görüşmeyi takip ediyor olacağız. Siyasi alanda tansiyonun yükselmesi halinde ons altına yeniden alım gelebilir.
Diğer yandan 1987’den bu yana devam eden düşüş trendini baskılayan ABD 10 ve 5 yıllık tahvil getirilerin görüntü karışık bir seyir izliyor. 2 ve 5 yıllık ABD tahvil getirileri hızla dikleşirken, 5 yıllık faiz oranı 10 yıllık faiz oranının üzerine geçmeye başladı. ABD tahvil faizleri tablosu 2006 ve 2018 yıllarındaki benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. İlerleyen süreçte yüzde 2,5 üzerine geçilmesi halinde tahvil getirileri hızlı bir yükseliş eğilimine geçerse, ons altın fiyatındaki yükselişi yavaşlatabilir.
Ons altın fiyatı için 1950 ve 1975 dolar seviyeleri ilk önemli direnç bölgeleri konumunda bulunurken, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa süreli yeni zirveler oluşabilir. Direnç bölgesinde yavaşlama olması halindeyse 1880 dolara doğru satış baskısı oluştuğunu görebiliriz.