Altın fiyatları 21 Kasım 2020: Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi? Analistlerden altın yorumları
Altın fiyatları gram altın çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda altın almak isteyenler, cuma günü altın fiyatlarının ne kadar olduğunu öğrenmek adına altın fiyatlarına odaklandı. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu. 21 Kasım Cumartesi günü ise haftayı 462 TL'den kapatan altın fiyatları, hafta sonuna 459 TL'den giriş yaptı. Peki, gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 21 Kasım güncel ve anlık altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları.
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Altın fiyatları 21 Kasım Cumartesi günü anlık ve canlı fiyatlar ile araştırılmaya devam ediliyor. Yükseliş ve düşüş trendi göstermesi dolayısıyla anlık olarak araştırılan altın fiyatları, dolar ve ons fiyatları üzerindeki değişime göre farklılık gösterebiliyor. Peki, altın fiyatları artar mı düşer mi? İşte, analistlerden alınan en son altın yorumları çerçevesinde pek çok vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları hakkında güncel bilgiler ve grafik detayları
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ALTIN FİYATLARI 21 KASIM 2020 CANLI
Gram altın, 21 Kasım Cumartesi günü 459 TL'den satılırken 455 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 744 TL, satış fiyatı 759 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1488, satış fiyatı 1518 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3062, satış fiyatı 3069 TL,
22 ayar bilezik alış fiyatı 416, satış fiyatı 420 TL'den işlem görüyor.
Atılan normalleşme adımları ve yapılan sözlü yönlendirmelerin ardından TL tarafında önemli bir kuvvetlenme gördük. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 15’e yükseltti. Aslında faiz anlamında önemli bir artış yok. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yüzde 14.80’lere ulaştığını biliyoruz. Reel olarak 0.20 puan artış yapılmış oldu. Burada önemli olan, TCMB’nin piyasaya ayak uydurması ve sadeleşmeye gitmesiydi. Bundan sonraki süreçte dolar kurunun belirli bir bant arasında sakin bir seyir izlemesi yüksek ihtimal. Burada 7.80 TL’nin kritik eşik olarak izliyorum. Bu seviye geçilmediği sürece TL için bir risk görmüyorum. Aşağıda ise 7.50 TL destek olarak ön planda gözüküyor. TL’de iyimserliğin artması için bu seviyenin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 7.20 TL seviyeleri izlenebilir.
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Ons altın tarafında ise sakin bir seyir var. Orada da 1900 dolar altında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır. 1850 dolar ise önemli destek olarak izlenebilir.
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Bir önceki yazımda gram altın için 450 TL seviyesinin nefeslenme yeri olacağını ifade etmiştim. Faiz kararıyla birlikte gram altının 450 TL üzerinde kaldığını görmekteyiz. Burada 473 TL ve 490 TL seviyelerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu seviyelere doğru olabilecek yükselişlerde kademeli satış stratejisi izlenebilir. Aşağıda 450 TL önemli bir seviyedir. Bu seviye altında kalınırsa 420 TL’ye doğru baskı görebiliriz.