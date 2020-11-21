Altın fiyatları 21 Kasım 2020: Gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi? Analistlerden altın yorumları

ALTIN YORUMLARI: GRAM ALTINDA YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI VEREBİLİR Atılan normalleşme adımları ve yapılan sözlü yönlendirmelerin ardından TL tarafında önemli bir kuvvetlenme gördük. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 15’e yükseltti. Aslında faiz anlamında önemli bir artış yok. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yüzde 14.80’lere ulaştığını biliyoruz. Reel olarak 0.20 puan artış yapılmış oldu. Burada önemli olan, TCMB’nin piyasaya ayak uydurması ve sadeleşmeye gitmesiydi. Bundan sonraki süreçte dolar kurunun belirli bir bant arasında sakin bir seyir izlemesi yüksek ihtimal. Burada 7.80 TL’nin kritik eşik olarak izliyorum. Bu seviye geçilmediği sürece TL için bir risk görmüyorum. Aşağıda ise 7.50 TL destek olarak ön planda gözüküyor. TL’de iyimserliğin artması için bu seviyenin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 7.20 TL seviyeleri izlenebilir.