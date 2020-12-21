Altın fiyatları 21 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları
Altın fiyatları, 21 Aralık tarihi itibari ile yoğun ilgi görüyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor, bu değişikliklere göre alım ve satım yapıyorlar. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘Gram altının 469 seviyesi üzerine yerleşmesi ve bu seviye üzerinde güçlenmesi yükseliş potansiyelini hızlandırabilir.’ dedi. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel açıklamalar…
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. 21 Aralık çeyrek altın ve gram altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en düşük 465.37 lira seviyesini, en yüksek ise 469.61 lira seviyesini gördü. Gram altın bugün 468,34 liradan alınıyor, 468,44 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 759,80 liradan alınıyor, 767,30 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 468,34 liradan alınıyor, 468,44 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 759,80 liradan alınıyor, 767,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.519,60 liradan alınıyor, 1.533,30 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.034,60 liradan alınıyor, 3.057,20 liradan satılıyor.
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Altın ons, 2 gündür kritik hareketler yapıyor. Fed sonrası değer kaybeden ABD dolarından güç bulan ons altın 50 günlük ortalaması olan 1871 dolar üzerine yerleşmeye çalışıyor. Ons altında teknik olarak bu hareketin başarılı olması halinde daha güçlü yükselişlerden bahsetmek mümkün.
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Bu noktada kısa vade için 1900 dolar üzerindeki güçlenmeden bahsedebiliriz. Ancak 1871 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde tekrar 1820 dolar seviyesine geri dönme riski bulunuyor. Şu an doların zayıf seyri, ons altına nefes aldırıyor. Ancak dolar endeksinde diplerden gelen bir tepki isteği var. Bu ons altını baskı altında tutabilir. Bir iki gün altındaki seyri izlemek yararlı olacaktır.
1871 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması yükseliş potansiyelini daha da artırabilir. Temel gerekçelerde önemli bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla ons altın için yeniden aşı ve teşvik paketi gelişmelerine odaklanmaya devam ediyoruz.
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Gram altın yatırımcısı için gerileyen dolar ve görece yükselen ons altın dengelenme oluşturuyor. Gram altının 469 seviyesi üzerine yerleşmesi ve bu seviye üzerinde güçlenmesi yükseliş potansiyelini hızlandırabilir. Bunun için mutlaka ons altının 1871 dolar seviyesi üzerine yerleşip yerleşmediğini izlemekte fayda olacaktır.