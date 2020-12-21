Altın fiyatları 21 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları

Bu noktada kısa vade için 1900 dolar üzerindeki güçlenmeden bahsedebiliriz. Ancak 1871 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde tekrar 1820 dolar seviyesine geri dönme riski bulunuyor. Şu an doların zayıf seyri, ons altına nefes aldırıyor. Ancak dolar endeksinde diplerden gelen bir tepki isteği var. Bu ons altını baskı altında tutabilir. Bir iki gün altındaki seyri izlemek yararlı olacaktır.



1871 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması yükseliş potansiyelini daha da artırabilir. Temel gerekçelerde önemli bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla ons altın için yeniden aşı ve teşvik paketi gelişmelerine odaklanmaya devam ediyoruz.



