Altın fiyatları 21 Ağustos canlı: Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları
Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı şu saatlerde 445 lira civarında işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki 21 Ağustos Cuma günü altın fiyatlar ne kadar oldu.
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Altının gram satış fiyatı bugün 445 lira seviyesinde işlem görüyor. Anlık değişen fiyatları canlı olarak takip etmek için altın fiyatları sayfamızdan detayları öğrenebilirsiniz.
Çeyrek altının alış fiyatı 725 lira civarında işlem görürken, 734 liradan satılıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.468 liradan işlem görürken, 1.443 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.934 liradan işlem görürken, 2.892 liradan geri alınıyor.
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İş Yatırım’ın, emtia vadeli kontratları analizinde dolar endeksinin önceki iki seansta 92 seviyesini aşağı yönlü kıramaması sonrası, doların Perşembe günü yön konusunda kararsız bir seans geçirdiğine işaret edilerek şöyle denildi:
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"Spot altın dün yaşadığı sert satış sonrası 1,925 dolar seviyesine kadar çekilirken bugün, Asya seansında gelen alımlarla 1,955 dolara kadar yükseldi."Gelen satışlar sonrası 1,925 dolar seviyesini bir kaç kez test eden altın,
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ABDde açıklanan verilerin zayıf olması sonrası tekrar 1,950 dolara hareket ederek günü kazanımla noktaladı."Son dönemde düşük oynaklık gösteren petrol kontratları Perşembe günü genelinde de benzer seyir izledi."Açılışı 43 dolar düzeyinin hemen altında yapan Ekim vade Batı Teksas hafif petrol kontratı ABD açılışına kadar 42.60-42.80 dolar bandında işlem gördü."Hem ABDde zayıf ekonomik veriler, hem de OPEC+ üyelerinin talep toparlanmasına ilişkin olumsuz beklentileri petrol fiyatlarında sert satışa neden olarak 41.60 dolara düşüşe etki etti.