Ekonomi Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 15:42 | 21 Ağustos 2020 - 15:44

Altın fiyatları 21 Ağustos canlı: Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları

Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı şu saatlerde 445 lira civarında işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki 21 Ağustos Cuma günü altın fiyatlar ne kadar oldu.