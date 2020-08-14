Altın fiyatları 2020: 14 Ağustos çeyrek, gram, tam ve yarım altın fiyatı kapanışta ne kadar oldu? Altın yorumları ve piyasalarda son durum...
'Altın fiyatları' haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi. Canlı ve anlık altın takibi ekranı üzerinden hareket eden altın fiyatları altın uzmanları tarafından da mercek altına alındı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, piyasalarda canlı altın fiyatları ve ekonomi uzmanlarının en güncel altın yorumları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altının gram satış fiyatı bugün 460 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 Ağustos Cuma gününün altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar özellikle çeyrek altın ve yatırım altınlarının son değerini internette araştırıyorlar. Aynı zamanda gün içinde değişen altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak altın sayfasından takip edebilirsiniz.. İşte piyasalardaki son durumGram altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 461 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.82 lirayı, en yüksek 463.52 lirayı görürken; saat 09.00 itibarıyla yüzde 0.08 oranında yükselişle 461.16 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 91 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1962 doları, en düşük ise 1944 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1.45 oranında düşüşle 1952 dolardan işlem görüyor.
2
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan,3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 993 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.
3
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın satış fiyatı 766 lira seviyesinde işlem görüyor geri alış fiyatı ise 748 lira seviyesinde
Yarım altının satış fiyatı 1.532 lira işlem görürken, 1.491 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.041 liradan satılıyor. 2.983 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 424 liradan işlem görüyor, 421 liradan geri alınıyor
Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.Hatırlayalım…
5
Abone Ol
Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu.
Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.
6
Abone Ol
Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.
7
Abone Ol
Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor?
Sorunun cevabını bulmak için öncelikle ons altını buraya getiren koşullar nelerdi ve bu koşullar halen geçerliliğini koruyor mu buna bakalım. Kovid-19 salgını sonrasında küresel Merkez Bankalarının genişleyici para politikaları sonucunda piyasalara bol likidite enjekte etmeleri, küresel faiz oranlarının sıfıra hatta sıfırın altında eksi seviyelere gerilemesi, ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelerde olması, Amerikan dolar endeksinin 2018 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin belirsiz ve tahmin edilemez ortamdan kaynaklı vaziyetin yatırımcıları riskli varlıklardan daha az riskli varlıklara yönlendirmesi gibi faktörler biraraya gelince altına olan talep giderek arttı ve bugünkü duruma geldik.
8
Abone Ol
Saydığımız faktörlerden oluşan durum, bu satırları yazdığımız an itibariyle halen geçerliliğini koruyor. Ve düz mantık yürüttüğümüzde de sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz ki bundan sonra bizi bekleyen süreçte ons altına dair ana yükseliş trendi halen devam ediyor.
9
Abone Ol
Özellikle gelişmiş ülke Merkez Bankaları, Kovid-19 salgını tamamen durmadığı müddetçe genişleyici politikaların uzantısı olan düşük faiz politikasına devam edeceklerini yinelerken devlet yönetimleri de kamu maliye politikaları ile merkez bankalarının para politikalarına destek vereceklerini söylüyorlar. Bunlara bir de siyasi ve jeopolitik gerginlikleri eklediğimizde yıl sonuna kadar suların pek durulmayacağını da söyleyebiliriz.
10
Abone Ol
Ana yükseliş trendi devam edecek derken, altın fiyatlarının sürekli olarak yükselmesinden mi bahsediyoruz?
Hatta gelin daha basit soralım… Bu seviyeden halen altın alınır mı? (Altında yeni rekorlar gelir mi?)
11
Abone Ol
Bu soruyu yanıtlarken elbette ki ons altın fiyatlamasına ek olarak gram altın fiyatlarından da bahsetmemiz lazım. Gram altın yıllık bazda ons altının yüzde 35 oranındaki artışının 2 katına yakın bir oran olarak yüzde 65.5 oranında artış gösterdi. Gram altının artık 465 TL seviyesine nerdeyse yıl sonuna kadar pek geri dönmeyeceği bir trende girdiğini düşünüyoruz.
12
Abone Ol
Ons altın fiyatlarındaki ana yükseliş eğiliminin devam etme senaryosuna ilaveten dolar/TL kurunun özellikle ani yükselişinin ardından gram altının yıl sonuna geldiğimizde 550 TL’yi geride bırakmasını kuvvetli bir olasılık olarak görüyoruz. Buraya doğru ilerlerken 479-486 TL bant aralığında bir müddet hareketini sürdürmesini ve ons altının yeniden ivme yakalamasını takiben 500 TL’ye doğru çıkış yakalaması pek de uzak görünmüyor.
13
Abone Ol
Bu arada ons altında ana yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsederken bu trend içerisinde zaman zaman geri çekilmelerin olacağını akılda tutmak gerekiyor.
Elbette yıl sonuna kadar bir projeksiyon yapacak olursak daha önce hiç altın alımı yapmamış yatırımcılar için getiri oranlarının yılın önceki dönemlerine göre daraldığını söyleyebiliriz. Yılbaşından bugüne kadar yüzde 35 oranında artan ons altın fiyatları yıl sonunda 2500 dolara ulaşırsa, bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sergilemiş olacak.
Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.
14
Abone Ol
Hangi fiyat seviyelerini takip etmeliyiz?
Son güncel durumda ons altın gün içi işlemlerde 2070 dolar seviyesinin de üzerini gördü ve ardından 2050 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Gerilemenin devam etmesi halinde ilk takip edilecek destek seviyeyi 2029 dolar olarak görüyoruz. 2029 desteğinden daha aşağıya inilmesi ve bu fiyat seviyelerinde iken günlük siyasi politik ajandada herhangi bir tansiyon yükselmesi olmazsa gündemin soğumasının da etkisiyle ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altını görebilir ve bu seviyelerde 2-3 gün sürecek bir düzeltme hareketi izleyebiliriz.
15
Abone Ol
Yukarı yönlü hareketler açısından değerlendirdiğimizde ons altın 2049 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yeni rekor hedefi olabilecek 2089 dolara göz kırpıyor diyebiliriz. Kısa vadeli ana beklentimiz ise şu sıralarda 2049-2069 dolar bant aralığında bir müddet gidip gelmesi şeklinde. Küresel piyasalarda herhangi sıradışı bir gelişme olmadığı, ilave genişleyici bir kamu maliye politikası açıklanmadığı ya da bir jeopolitik gerginliğin çıkmaması halinde eylül ayında yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar olan süreçte ons altın fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmama ihtimali daha kuvvetli görünüyor.
Fed toplantısından sonra özellikle kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ve yıl sonuna kadar olan süreçte ons altın fiyat seyrinde yeniden hızlı bir artış süreci yaşama senaryosu gündeme gelebilecektir.