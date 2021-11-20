Altın fiyatları 20 Kasım: Bugün gram altın kaç TL? Altın fiyatları anlık ve canlı takip ekranı...

ONS ALTINDA FİYAT BEKLENTİLERİ

Ons altında 1875 dolar sınırı geçilirse eğer yıl sonu itibarıyla 1900-1950 dolar seviyelerinin görüleceğini düşünüyorum.



2008 yılındaki krizde ABD piyasaya 4 trilyon rekor para sürdü. O zaman ons altın 1923 dolar ile rekor kırmıştı.



Bugün yaşanan durumda ABD piyasaya 9 trilyon dolar sürdü. Altın buna rağmen henüz 1900 seviyelerine ulaşmadı. Bu açıdan da bakarsak eğer 1950 seviyesinin aşılması ile 2022 yılında ons altında 2100-2300 dolar bandının görülebileceğini düşünüyorum. Burada ABD’nin faiz kararları çok önemli olacak. O nedenle 2022 yılı içerisinde tam bir zaman aralığı vermek zor. Gram altında ise sene sonu yaklaşırken 650 TL seviyelerinin gündeme geleceğini düşünüyorum.



2008 yılındaki krizde yüksek likiditenin etkisi 3 sene sonra 2011 yılında görüldü. Şu anki yüksek likiditenin etkisini de biz önümüzdeki yıllarda göreceğiz.