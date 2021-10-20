Altın fiyatları 20 Ekim: Çeyrek altın gram altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bugünkü altın grafiklerinde son durum

Bu gelişmeler yaşanmasına rağmen piyasada henüz net bir fiyatlama görmüyoruz. Dolar endeksinin bu hafta baskı altında kaldığını, majör borsaların ise yükseldiğini gördük. Bu hareketlerin sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Dolar endeksindeki düşüşlerin alım fırsatı vermesi ve borsalardaki yükselişlerin ise satış fırsatı vermesi beklenebilir. Tabii burada günlük kısa hareketlere bakmak yerine genel resimde yapılacak bir stratejiden bahsediyorum.