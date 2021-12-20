Altın fiyatları 20 Aralık: Canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi?
Altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlere göre alım-satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dün gram altın fiyatları güncel verilere göre 969 lira alış ve 978 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası ve FED faiz kararı altını etkileyen faktörler arasında yer aldılar. Peki, Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte uzman yorumları ve güncel altın fiyatları
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hakkında yorum yapan ABN Amro'daki stratejisiter, altın fiyatı görünümünün olumsuz ilerleyeceğini ifade etti. 2022 sonu tahminleri ons başına 1.500 dolar ve 2023 sonu için ons başına 1.300 dolar olarak güncellendi. Gram altın bugün 970,61 liradan alınıyor, 970,84 liradan satılıyor
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 970,61 liradan alınıyor, 970,84 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.557,00 liradan alınıyor, 1.639,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.117,00 liradan alınıyor, 3.267,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.229,00 liradan alınıyor, 6.504,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 970,61 liradan alınıyor, 970,84 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.557,00 liradan alınıyor, 1.639,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.117,00 liradan alınıyor, 3.267,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.229,00 liradan alınıyor, 6.504,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
2022’DE ALTIN FİYATLAMALARI BIÇAK SIRTI GİDECEK
Yeliz Karabulut – Stratejist
Altın onsta bir süredir bir sıkışmanın olduğunun görüyoruz. Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını karşıladık; Fed varlık alımlarının azaltılma hızını enflasyondaki kalıcılık beklentilerinin etkisiyle arttırırken, diğer yandan faiz artırım beklentilerinin zamanlama olarak mayıs ayına çekilmesine ve 2022 yılında ikiden ziyade üç faiz artırım yapılacağı beklentisine neden olmuştur. Benim beklentim önümüzdeki sene ilk çeyrekte faiz arttırılmasını ve üç faiz artırımı yapılması yönünde…
Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında ise, enflasyona yönelik bir tedirginliği olduğunu hissettim. Bu tedirginliğe rağmen, faiz artırımına o kadar çabuk gitmeyeceği yönündeki açıklaması, ons altında alımlara neden oldu. Altın onsta 1800 seviyesi kritik eşik bu seviyenin üzerinde 1830 ve 1870 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.
Burada altın fiyatlarını yukarıda tutan diğer etkenler de, ABD Rusya ve Ukrayna çekişmesi ve diğer yandan Çin’in emlak sektöründeki sorunlar gösterilebilir. Önümüzdeki sene altın fiyatlamaları çok bıçak sırtı gidecek diyebiliriz. Eğer Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır.
Altın onsta bir süredir bir sıkışmanın olduğunun görüyoruz. Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını karşıladık; Fed varlık alımlarının azaltılma hızını enflasyondaki kalıcılık beklentilerinin etkisiyle arttırırken, diğer yandan faiz artırım beklentilerinin zamanlama olarak mayıs ayına çekilmesine ve 2022 yılında ikiden ziyade üç faiz artırım yapılacağı beklentisine neden olmuştur. Benim beklentim önümüzdeki sene ilk çeyrekte faiz arttırılmasını ve üç faiz artırımı yapılması yönünde…
Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında ise, enflasyona yönelik bir tedirginliği olduğunu hissettim. Bu tedirginliğe rağmen, faiz artırımına o kadar çabuk gitmeyeceği yönündeki açıklaması, ons altında alımlara neden oldu. Altın onsta 1800 seviyesi kritik eşik bu seviyenin üzerinde 1830 ve 1870 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.
Burada altın fiyatlarını yukarıda tutan diğer etkenler de, ABD Rusya ve Ukrayna çekişmesi ve diğer yandan Çin’in emlak sektöründeki sorunlar gösterilebilir. Önümüzdeki sene altın fiyatlamaları çok bıçak sırtı gidecek diyebiliriz. Eğer Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır.
Eğer Fed faiz konusunda hızlı hareket etmeye karar verirse ki ben bunu bekliyorum, 1760 seviyesinin altında 1500 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene doların yılı olmasını bekliyorum. Yıl başından bu yana yaptığım bütün analizlerde dolar endeksinin 97 seviyesine kadar artacağı analizini verdim, bu beklentimi korumakla birlikte 100 seviyesinin üzerinin de görülebileceğini düşünüyorum.
Gram altına ise daha çok TL tarafından yaşan şokların etkisiyle yükseldiğini görüyoruz, bunun ben bir süre daha devam etmesini beklerim.
Gram altına ise daha çok TL tarafından yaşan şokların etkisiyle yükseldiğini görüyoruz, bunun ben bir süre daha devam etmesini beklerim.