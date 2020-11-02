Altın fiyatları 2 Kasım: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları, 2 Kasım tarihi itibari ile yoğun ilgi görüyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip ediyor, işlemlerini bu değişikliklere göre yapıyorlar. Gram altın 507,39 liradan alınıyor, 507,53 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise bugün 822,70 liradan alınıyor, 833,30 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın piyasa ile ilgili yorumu
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı altın fiyatları ile ilgili yazdığı yazıda, ‘Dünyada artan koronavirüs vakaları, aşı çalışmalarının henüz sonuçlanmaması gibi sebeplerle borsalarda, altın ve petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.’ dedi. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylı yorum…
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2 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 507,39 liradan alınıyor, 507,53 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 822,70 liradan alınıyor, 833,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.645,50 liradan alınıyor, 1.666,60 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.290,80 liradan alınıyor, 3.320,40 liradan satılıyor.
Dünyada artan koronavirüs vakaları, aşı çalışmalarının henüz sonuçlanmaması gibi sebeplerle borsalarda, altın ve petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Almanya ve Fransa gibi ülkelerde koronavirüse karşı arttırılan tedbirler nedeniyle de ülke ekonomilerinin yeniden kapanabileceği endişesi piyasaları tedirgin etti.
İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın geçen haftaki yazısı...
Mart ayından bu yana piyasaların değişmeyen gündemi salgın hastalık. Aşı çalışmalarında umutların ertelenmesi ve artan vaka sayılarıyla pandemi (salgın hastalık) tekrar piyasaları tedirgin etti. Son günlerde bu gelişme fiyatlamaya başladı. Borsalarda, altın ve petrol fiyatlarında düşüş görülürken ekonomik toparlanmaya işaret eden verilerin etkileri çok sınırlı kaldı. Borsa İstanbul’da üçüncü çeyrek bilanço açıklamaları devam ediyor. Ancak olumlu gelen bilançolara rağmen hisse fiyatları üzerindeki etkileri genel havadaki görünüm nedeniyle çok zayıf. ABD üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 33 ile rekor büyürken ABD Borsaları düşüşte. Mevcut durumda düzelme var ama salgın hastalıkta vaka sayılarının yeni rekorlar tazelemesi nedeniyle beklentiler kötüleşti. Almanya’da tedbirler üst düzeye çıkarılırken Fransa’da sokağa çıkma yasağı geldi. Türkiye’de de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Dünyada hal böyle olunca ülke ekonomilerinde tekrar ‘kapanma riski’ piyasaları tedirgin etti.
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ÇALKANTILI SEÇİMDiğer yandan bazı kesimlere göre çalkantılı geçmesi beklenen “3 Kasım ABD Başkanlık Seçimi” var. Joe Biden’in anketlere göre önde görülüyor. Bir önceki seçimde gördüğümüz üzere seçim sürprizleri olabiliyor. Bu açıdan Trump’ın kazanma olasılığını da dikkate almakta yarar var. İç piyasaların Biden kazanırsa mevcut algıya göre tepkisi olumsuz olacak gibi. Yine de seçim sonuçlarını görmek ve ona göre pozisyon almak yerinde olacak. Dışarısı durulmadan iç piyasaların denge bulması zor. Temkinli görünüm ve dalgalı seyrin bir süre daha devamı olası görülüyor.
YENİ TEŞVİKLER YOLDA
Piyasaların beklediği ve tartışmalarını çok yakından izlediği ABD 1.8 trilyon dolarlık teşvik paketi seçim sonrasına kaldı. Erteleme olumsuz algıya neden olurken bu defa Avrupa Merkez Bankası’ndan aralık ayı için yeni bir teşvik sinyali geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, geçen perşembe günkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda ekonominin beklenenden daha hızlı ivme kaybettiğini, aralık toplantısı için tüm araçların gözden geçirileceğini söyledi. Eğer vaka sayılarında artış ve ekonomilerin kapanma riski devam ederse büyük olasılıkla yeni teşvikler gelecektir. Onca desteğin ardından ülke ekonomilerinin hala merkez bankaları ve hükümetlerin teşviklerine ihtiyaç duyması pandeminin verdiği tahribatın büyüklüğünü gösteriyor. Şartlar bir süre daha Keynesyen politikaları gerektiriyor. Başka bir çözüm henüz bulunmuş değil.
MERKEZ’İN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİTÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, geçen hafta içi “Enflasyon Raporu” sunumunda TCMB’nin 2020 enflasyon hedefini tekrar yükseltti. 2020 TÜFE tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e, 2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6.2’den yüzde 9.4’e çekildi. Beklenen bir durumdu. Döviz kurlarındaki yükseliş ve kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkileri malum. 3 Kasım’da açıklanacak ekim enflasyonu (TÜFE) yüzde 2’nin, yıllık enflasyon ise tekrar 12 seviyesinin üzerinde bekleniyor. Döviz kurlarındaki yükselişi dikkate alarak kasım toplantısını beklemeden olağanüstü toplantı ile bir faiz arttırımı gelir mi diye sesli düşünen bir kesim oluşmadı değil. Ancak son toplantının çok yakın bir tarih olan 22 Ekim’de yapıldığını hatırlatmak gerekecek. Bu açıdan şimdilik bu olasılık zayıf görülmekle birlikte bunu biraz da döviz kurlarının seyri belirleyecek gibi. Rezervlerdeki aşınma nedeniyle en etkili silah faiz gibi duruyor. Diğer yandan TCMB sıkı para politikasına devam edeceğini açıkladı. Ancak sıkı para politikası ve faiz artırım hamleleri döviz kurları üzerinde bu aşamada çok da etkili olmuşa benzemiyor. Piyasalar geçtiğimiz aylardaki “düşük faiz, yüksek kur” görünümünden son aylarda “yüksek faiz, yüksek kur” görünümüne geçmeye başlamış görülüyor. Hem faiz hem de kur artışı ekonomik aktivite ve şirket kârlılıkları üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek gelişmeler. Bu açıdan döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşması oldukça önemli. Kurlarda yeni denge oluşumu için iç gündem kadar ABD Başkanlık seçim sonuçları ve dış piyasalardaki gerginliğin azalması da önemli olacak. TCMB’nin bu durumda yeni bir tavır ve politika belirlemesi muhtemeldir
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ALTIN TOPARLANAMIYOR
Salgın hastalıkta hızla artan vaka sayıları, ekonomilerin kapanma riskleri, ABD teşvik paketinin seçim sonrasına kalması ve güvenli liman olarak tekrar ABD dolarının öne çıkarak değer kazanması altın fiyatı üzerinde baskı yapmaya neden oldu ve tekrar 1.900 doların altına salınım gösterdi. Son Avrupa Merkez Bankası toplantısında yeni teşvik sinyali ve güvercin tonda açıklamalar Euro’ya değer kaybettirirken dolardaki değerlenmeye katkı yaptı. Ayrıca Avrupa’da kapanma haberlerine karşılık ABD’de üçüncü çeyrek yüzde 33’lük büyüme ve olumlu ekonomik veriler dolara destek veren diğer gelişmeler. Altındaki yükselişi fırsat olarak görüp nakit ihtiyacındaki bazı ülke merkez bankalarından gelen satış haberlerini de dikkate almak gerekir. Ancak satışlar bu aşamada oldukça çok sınırlı görülüyor. Borsalar ve altın ile birlikte diğer dikkat çeken düşüş petrol fiyatlarında oldu. Ülke ekonomilerinde kısıtlayıcı tedbirler ve kapanma riskleriyle birlikte ABD ham petrol stoklarının beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi (beklenti 1.2 milyon varil, gerçekleşeme 4.3 milyon varil) petrol fiyatını aşağıya çekti ve Brent petrol fiyatı 40 doların altına iyice alıştı.