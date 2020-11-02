Altın fiyatları 2 Kasım: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

ÇALKANTILI SEÇİMDiğer yandan bazı kesimlere göre çalkantılı geçmesi beklenen “3 Kasım ABD Başkanlık Seçimi” var. Joe Biden’in anketlere göre önde görülüyor. Bir önceki seçimde gördüğümüz üzere seçim sürprizleri olabiliyor. Bu açıdan Trump’ın kazanma olasılığını da dikkate almakta yarar var. İç piyasaların Biden kazanırsa mevcut algıya göre tepkisi olumsuz olacak gibi. Yine de seçim sonuçlarını görmek ve ona göre pozisyon almak yerinde olacak. Dışarısı durulmadan iç piyasaların denge bulması zor. Temkinli görünüm ve dalgalı seyrin bir süre daha devamı olası görülüyor.



YENİ TEŞVİKLER YOLDA



Piyasaların beklediği ve tartışmalarını çok yakından izlediği ABD 1.8 trilyon dolarlık teşvik paketi seçim sonrasına kaldı. Erteleme olumsuz algıya neden olurken bu defa Avrupa Merkez Bankası’ndan aralık ayı için yeni bir teşvik sinyali geldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, geçen perşembe günkü toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda ekonominin beklenenden daha hızlı ivme kaybettiğini, aralık toplantısı için tüm araçların gözden geçirileceğini söyledi. Eğer vaka sayılarında artış ve ekonomilerin kapanma riski devam ederse büyük olasılıkla yeni teşvikler gelecektir. Onca desteğin ardından ülke ekonomilerinin hala merkez bankaları ve hükümetlerin teşviklerine ihtiyaç duyması pandeminin verdiği tahribatın büyüklüğünü gösteriyor. Şartlar bir süre daha Keynesyen politikaları gerektiriyor. Başka bir çözüm henüz bulunmuş değil.



MERKEZ’İN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİTÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, geçen hafta içi “Enflasyon Raporu” sunumunda TCMB’nin 2020 enflasyon hedefini tekrar yükseltti. 2020 TÜFE tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e, 2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6.2’den yüzde 9.4’e çekildi. Beklenen bir durumdu. Döviz kurlarındaki yükseliş ve kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkileri malum. 3 Kasım’da açıklanacak ekim enflasyonu (TÜFE) yüzde 2’nin, yıllık enflasyon ise tekrar 12 seviyesinin üzerinde bekleniyor. Döviz kurlarındaki yükselişi dikkate alarak kasım toplantısını beklemeden olağanüstü toplantı ile bir faiz arttırımı gelir mi diye sesli düşünen bir kesim oluşmadı değil. Ancak son toplantının çok yakın bir tarih olan 22 Ekim’de yapıldığını hatırlatmak gerekecek. Bu açıdan şimdilik bu olasılık zayıf görülmekle birlikte bunu biraz da döviz kurlarının seyri belirleyecek gibi. Rezervlerdeki aşınma nedeniyle en etkili silah faiz gibi duruyor. Diğer yandan TCMB sıkı para politikasına devam edeceğini açıkladı. Ancak sıkı para politikası ve faiz artırım hamleleri döviz kurları üzerinde bu aşamada çok da etkili olmuşa benzemiyor. Piyasalar geçtiğimiz aylardaki “düşük faiz, yüksek kur” görünümünden son aylarda “yüksek faiz, yüksek kur” görünümüne geçmeye başlamış görülüyor. Hem faiz hem de kur artışı ekonomik aktivite ve şirket kârlılıkları üzerinde olumsuz etkiler yapabilecek gelişmeler. Bu açıdan döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşması oldukça önemli. Kurlarda yeni denge oluşumu için iç gündem kadar ABD Başkanlık seçim sonuçları ve dış piyasalardaki gerginliğin azalması da önemli olacak. TCMB’nin bu durumda yeni bir tavır ve politika belirlemesi muhtemeldir