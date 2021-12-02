Altın fiyatları 2 Aralık: Bugün 1 Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın piyasaları ve ons altın fiyatı
Altın fiyatları ne kadar sorusu, 2 Aralık Perşembe günü yatırımcıların gündemine geldi. Piyasalarda devam eden sert hareketlilik sonrası ons altın fiyatları, geçtiğimiz 1 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın fiyatları 770 lira seviyesinde hareket etti. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk, "Ons altında genel görüşüm aşağı yönde ve olası yükselişlerin de piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi. Peki, bugün 1 Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? İşte, canlı altın fiyatlarında son durum
Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, bugünkü işlemlerde gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan hareket etti. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 769 lira seviyeden başlamıştı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ons altın fiyatları, 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; en yüksek ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.24 oranında düşüşle 1774 dolardan işlem gördü.
Gram altının fiyatı, dünkü işlemlerde tarihi rekor seviyesini 793,49 lira seviyesine yükseltirken, yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre yükselişle başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini görürken; dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Altının gram fiyatı yüzde 0,60 oranında yükselişle 775,64 lira seviyesinde bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ons altın fiyatları, 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; en yüksek ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.24 oranında düşüşle 1774 dolardan işlem gördü.
Gram altının fiyatı, dünkü işlemlerde tarihi rekor seviyesini 793,49 lira seviyesine yükseltirken, yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre yükselişle başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini görürken; dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Altının gram fiyatı yüzde 0,60 oranında yükselişle 775,64 lira seviyesinde bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 ÖNEMLİ GELİŞME
Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti
Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden bu eşiğin altına geriledi. Gündemde koronavirüs’ün yeni ‘Omicron’ varyantı ve kışa doğru ilerlerken 2022 yılının ekonomik aktivite eğilimini, tüketici davranışlarını, yatırım ortamını ve yatırım temalarını bu yeni varyant ile ilgili edinilecek olan bilgiler şekillendirecek.
Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti
Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı ve yeniden bu eşiğin altına geriledi. Gündemde koronavirüs’ün yeni ‘Omicron’ varyantı ve kışa doğru ilerlerken 2022 yılının ekonomik aktivite eğilimini, tüketici davranışlarını, yatırım ortamını ve yatırım temalarını bu yeni varyant ile ilgili edinilecek olan bilgiler şekillendirecek.
Şimdilik elimizde kesin bilgiler olmasa da bugün Moderna CEO’su, aşı etkinliğinin azalacağını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta Brent petrolde 80’den 71 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştık. Talep ve büyüme beklentilerindeki daralmaya paralel, petrole ek olarak birçok emtia gruplarında da gevşeme eğilimi sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Brent petrolde 80’den 71 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştık. Talep ve büyüme beklentilerindeki daralmaya paralel, petrole ek olarak birçok emtia gruplarında da gevşeme eğilimi sürüyor.
En dikkat çekici fiyatlamalardan biri de ABD tahvil piyasasında gerçekleşmekte.
Yüzde 1,70’e kadar yükselen ABD 10 yıllıkları varyant haberi ile birlikte yüzde 1,45’e kadar gerilemiş durumda. Dünya genelinde birçok piyasa ve enstrümanda ‘risk azalt’ modu mevcutken ons altının bu fiyatlamaya eşlik etmediğini görüyoruz.
Yüzde 1,70’e kadar yükselen ABD 10 yıllıkları varyant haberi ile birlikte yüzde 1,45’e kadar gerilemiş durumda. Dünya genelinde birçok piyasa ve enstrümanda ‘risk azalt’ modu mevcutken ons altının bu fiyatlamaya eşlik etmediğini görüyoruz.
Buradaki makasın hangi yöne doğru kapanacağı muamma olsa da, ons altının 1875 dolardan geri çekilmesi büyük ölçüde Fed kaynaklı gerçekleşmişti.
Sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi 14-15 Aralık tarihlerinde toplanacak. Tapering’in (varlık alımı azaltımı) hızlandırılması, istihdam piyasasındaki gidişat ve Fed’in en doğru politika tepkisinin tartışılacağı toplantıya gidilirken yeni varyant denklemi oldukça değiştirmiş bulunuyor.
Sıradaki Federal Açık Piyasa Komitesi 14-15 Aralık tarihlerinde toplanacak. Tapering’in (varlık alımı azaltımı) hızlandırılması, istihdam piyasasındaki gidişat ve Fed’in en doğru politika tepkisinin tartışılacağı toplantıya gidilirken yeni varyant denklemi oldukça değiştirmiş bulunuyor.
Kasım ayında başlayan tapering’in hemen ardından gelen yeni varyant hakkında, toplantı günlerinde muhtemelen daha çok bilgi edinilmiş olacak.
Ancak bugünden itibaren belli olan bir şey varsa o da; ABD istihdam piyasasını çok da etkin işlemediği, risk iştahının son günlerde ciddi oranda azaldığı ve güvenli liman arayışının arttığı.
Ancak bugünden itibaren belli olan bir şey varsa o da; ABD istihdam piyasasını çok da etkin işlemediği, risk iştahının son günlerde ciddi oranda azaldığı ve güvenli liman arayışının arttığı.
Küresel piyasalarda enflasyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Koronavirüs pandemisinde kısıtlamaların azalmasıyla birlikte tüm dünyada yüksek enflasyon sorunu ortaya çıktı. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için çeşitli yollar izlese de genel olarak faiz artırımına gitmeyi ilk tercih olarak kullanmak istiyorlar.
ABD Merkez Bankası Fed'in de tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında ons altın tarafında gerileme yaşanıyor.
ABD Merkez Bankası Fed'in de tahvil alımını azaltmayı hızlandırması ve faiz artırımını daha erkene çekmesi beklentisi arttı. Bu gelişme ışığında ons altın tarafında gerileme yaşanıyor.
ONS ALTIN DÜŞÜŞTE
Ons altın uzun süredir beklenen yükselişi gerçekleştiremedi. 1700-1800 dolar bandında gezen ons altın yatırımcılarını da ihtiyatlı olmaya itti. Güne 1778 dolar seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en düşük 1776 dolar, en yüksek de 1783 dolar seviyesini gördü. Saat 07:31 itibarıyla ons altın 1777 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN HAFİF PRİMLİ
Gram altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle hafif primli olarak işlem görüyor. Gram altın güne 761 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 753.7 lira, en yüksek de 773.1 lira seviyesini gördü. Saat 07:31 itibarıyla gram altın 768.5 liradan işlem görüyor.