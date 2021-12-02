Altın fiyatları 2 Aralık: Bugün 1 Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın piyasaları ve ons altın fiyatı

Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, bugünkü işlemlerde gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan hareket etti. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 769 lira seviyeden başlamıştı.



ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Ons altın fiyatları, 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; en yüksek ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.24 oranında düşüşle 1774 dolardan işlem gördü.



Gram altının fiyatı, dünkü işlemlerde tarihi rekor seviyesini 793,49 lira seviyesine yükseltirken, yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre yükselişle başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini görürken; dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Altının gram fiyatı yüzde 0,60 oranında yükselişle 775,64 lira seviyesinde bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan işlem gördü.