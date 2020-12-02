Altın fiyatları 2 Aralık: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte altın yorumları

GRAM ALTINDA SATIŞLAR HIZLANABİLİR Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.



ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.



