Altın fiyatları 2 Aralık: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte altın yorumları
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor ve düşüş, artışlara göre alım veya satım yapıyorlar. Uzman Seda Yalçınkaya Özer konu ile ilgili, ‘Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları ve detaylar
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişiklikler yatırımcısı ve altın alacak olanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.037,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,11 yükselişle 457,80 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 455,25 liradan alınıyor, 455,35 liradan satılıyor. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumu ve detaylar
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 455,25 liradan alınıyor, 455,35 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 740,10 liradan alınıyor, 748,40 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.480,30 liradan alınıyor, 1.505,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.960,60 liradan alınıyor, 2.982,70 liradan satılıyor.
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.
ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.
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Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.