Altın fiyatları 2 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Geçtiğimiz ay altın fiyatları, başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle rekor fiyatlara ulaştı. Gram altın bugün 43 liradan alınıyor, 443,11 liradan satılıyor. Peki altın fiyatları bu ay düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları ve yorumlar..
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Çeyrek ve gram altın fiyatları, 2 Ağustos tarihi itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Rekor fiyatların ardından altında yükselişin devam edip etmeyeceği ise merak konusu. 2 Ağustos’ta çeyrek altın 729,50 liradan alınıyor, 745 liradan satılıyor. Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi. Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti.
2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 443 liradan alınıyor, 443,11 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 729,50 liradan alınıyor, 745 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın 1.454,30 liradan alınıyor, 1.485,30liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.908,60 liradan alınıyor, 2.961,50 liradan satılıyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyrinin altın fiyatlarında tarihi rallilerinden birinin yaşanmasını sağladığını dile getiren Memiş, "Altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı." ifadelerini kullandı. Memiş, hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıksız 8 haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Altının ons fiyatında 2.000 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu aktaran Memiş, değerlendirmesine şöyle devam etti: "ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir."
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İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altının ons fiyatını desteklediğine dikkati çekerek, öte yandan düzeltme yapılmadan devam eden yükselişlerin sağlıksız bir görünüm ortaya koyduğunu ve riskleri artırdığını söyledi. Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti. Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla al-sat'a yöneldiğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti: "Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli." Memiş, gümüşün ons fiyatında 35 dolar, gram fiyatında ise 10 lira seviyesini önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, uzun vadede gümüşün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini, ancak kısa vadede risklerin yüksek olduğunu söyledi.