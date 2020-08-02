Altın fiyatları 2 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi?

İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altının ons fiyatını desteklediğine dikkati çekerek, öte yandan düzeltme yapılmadan devam eden yükselişlerin sağlıksız bir görünüm ortaya koyduğunu ve riskleri artırdığını söyledi.

Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti.

Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla al-sat'a yöneldiğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

"Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli."

Memiş, gümüşün ons fiyatında 35 dolar, gram fiyatında ise 10 lira seviyesini önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, uzun vadede gümüşün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini, ancak kısa vadede risklerin yüksek olduğunu söyledi.