Altın fiyatları 19 Şubat: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları, 19 Şubat itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Bir süredir yaşanan yükselişin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşler devam ediyor. Konu ile ilgili özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, ‘Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları