Altın fiyatları 19 Şubat: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişe göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 399,32 liradan alınıyor, 399,41 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları, 19 Şubat itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Bir süredir yaşanan yükselişin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşler devam ediyor. Konu ile ilgili özel fon yöneticisi Rıdvan Baştürk, ‘Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz.’ dedi. İşte güncel altın fiyatları
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 399,32 liradan alınıyor, 399,41 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 651,00 liradan alınıyor, 673,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.302,00 liradan alınıyor, 1.352,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.595,00 liradan alınıyor, 2.672,00 liradan satılıyor.
Geçen yıl yüzde 0.50’lere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta yüzde 1.30 üzerine yükseldi. Bu yükseliş neticesinde ons altının baskı altında kaldığını görmekteyiz. Faizler ile ons altın arasında ters korelasyon olduğunu unutmamak gerekiyor.
Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz.
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Dolar kurunda ise genel resimde baskı sürüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı takip edilecek. Faizlerde bir değişiklik olmayacaktır. Ancak sözlü yönlendirmeler devam edebilir. Buradaki kritik nokta, ilerleyen aylarda enflasyon yükselişlerinde TCMB’nin aksiyon alıp alamayacağı konusudur. Çünkü yükselen ABD faizleri gelişmekte olan ülke piyasaları için negatif bir durum olacaktır.