Altın fiyatları 19 Nisan: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları, 19 Nisan itibari ile gündemde yer alıyor. Stratejist Rıdvan Baştürk, ‘Gram altında, ana resimde yukarı yönde potansiyel orta-uzun vade için devam edecektir. Burada düşüşleri kademeli şekilde değerlendirmek gerekiyor. Gram altında kademeli olarak 448, 440 TL ve 424 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.’ dedi. Peki, 19 Nisan’da çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte fiyatlar ve güncel yorumlar
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Altın fiyatları, 19 Nisan itibari ile yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bir süredir yaşanan düşüşün ardından yaşanan yükseliş hareketlerindeki son durum yakından takip ediliyor. Hafta kapanışında 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,65 artışla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 kazançla 3 bin 59 liraya yükseldi. Gram altın bugün 461,93 liradan alınıyor, 462,00 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumu
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 461,93 liradan alınıyor, 462,00 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 744,00 liradan alınıyor, 761,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.477,00 liradan alınıyor, 1.522,00liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.956,00 liradan alınıyor, 3.032,00 liradan satılıyor.
Gram altında 30 Mart’tan bu yana kabaca 450-460 TL bandı arasında dalgalanma görmekteyiz. Kısa vadede bu bant dahilinde hareket edilse de TL’deki gelişmelere bağlı olarak, gram altında orta-uzun vadede yukarı yönde hareket potansiyeli bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklendiği gibi faizleri yüzde 19 seviyesinde tuttu. Fakat karar metninde sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. TCMB'nin karar metninde önceki metinden farklı olarak "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri yer almadı. Bu gelişmeler neticesinde dolar kurunda sınırlı yükselişler gördük. TCMB, bu yıl içerisinde faiz indirim sürecine başlayabilir.
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Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas 15 puana yükseldi ve 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum ilerleyen aylarda enflasyonda yukarı yönde risk barındırıyor. Bu kapsamda sıkı duruştan vazgeçme veya bunun sinyalini verme durumunda hem dolar kuru hem de gram altında yükselişler görebiliriz.
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ABD ekonomisi güçlenmeye devam ediyor. Gelen son veriler oldukça kuvvetli bir büyümeye işaret ediyor. Fakat bu güçlenmeye rağmen, faiz artırımı için bekleyeceklerini açıklayan Powell’ın konuşması sonrasında, ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler gördük. Bu düşüşler ons altını canlandırdı. Kısa vadede 1760 dolar üzerinde kalınması yukarı hareketleri destekleyebilir ve bu durum gram altına pozitif yansıyabilir.
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Toparlayacak olursak; TL’de zayıflık olma ihtimaliyle birlikte, gram altında yukarı yönde potansiyelin sürdüğünü düşünüyorum. Gram altında, ana resimde yukarı yönde potansiyel orta-uzun vade için devam edecektir. Burada düşüşleri kademeli şekilde değerlendirmek gerekiyor. Gram altında kademeli olarak 448, 440 TL ve 424 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 460 TL direnci söz konusu. Bu eşik geçilirse 470 TL hedeflenebilir.