Altın fiyatları 19 Nisan: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas 15 puana yükseldi ve 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum ilerleyen aylarda enflasyonda yukarı yönde risk barındırıyor. Bu kapsamda sıkı duruştan vazgeçme veya bunun sinyalini verme durumunda hem dolar kuru hem de gram altında yükselişler görebiliriz.



