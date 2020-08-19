Altın fiyatları 19 Ağustos Çarşamba günü ons bazında ne kadar? Günün gram-çeyrek altın fiyatları ve yorumları
Altın fiyatları 19 Ağustos Çarşamba gününe düşüş eğilimi ile giriş yaptı. Önceki gün 2010 dolar seviyesine kadar yükseliş gösteren ons altın fiyatları, bugün 1990 dolardan güne merhaba dedi. Dolar ve piyasaların durumuna göre değişkenlik gösteren altın fiyatları, gram ve çeyrek bazında değerlendiriliyor. Peki, altın fiyatları şu an kaç liradan seyrediyor? İşte, gram ve çeyrek bazında altın fiyatları hakkında piyasalardan detaylı bilgiler
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Altın fiyatları 19 Ağustos Çarşamba günü güncel fiyatları ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yakın zamanda gösterdiği sert yükselişin ardından bir süre durgunluk yaşayan ons altın, dün yeniden 2000 dolar bandının üzerine çıkmış, bu nedenle gram ve çeyrek altın seçeneklerinde de artış gözlemlenmişti. Piyasaların konumlanmasına göre hareket halinde olan gram ve çeyrek altın fiyatları, özellikle düğün sezonunun da yaşattığı hareketlilik nedeniyle ön planda yer alıyor. Peki, 19 Ağustos altın fiyatları ne kadar? İşte, analistlerden alınan günün altın yorumları ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgilerANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları dün güne yükselişle başlamasının ardından 476,4 liradan işlem gördü. Çarşamba günü piyasalara önceki gün baz alındığında düşüş ile giren altın fiyatlarında son durum, altın yatırımcıları tarafından da mercek altına alındı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı önceki günü yüzde 0,66 artışla 473,30 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, 19 Ağustos güncel altın fiyatları ve altın fiyatlarıyla ilgili bazı yorumlar.
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19 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın güne 473 lira seviyesinden merhaba dedi. Şu dakikalarda gram altın 473 liradan satılıp, 468 liradan geri alınıyor
Ons altın ise güne 1993 dolar seviyesinden başladı. Şu dakikalarda ons altın 1994 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 765 lira olurken, satış fiyatı şu dakikalarda piyasalarda 785 liradan seyrediyor.
22 ayar bilezikte ise alış fiyatı 429, satış fiyatı 433 liradan piyasalarda yer alıyor.
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ALTIN FİYATLARI DÜN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,30 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 473,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,30 liradan, 3 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 140 liradan, 431,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,70 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 93 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satıldı.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ardından toparlanma başladı. Ons altının yeniden 2000 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte gram altın fiyatlarında da yükseliş yaşanmaya başladı.
Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan 2000 doların altında seyreden ons altın yeni haftaya güçlü yükselişle başladı. Dün 1929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu.
Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın 2000 dolar sınırında hareket ediyor. Koronavirüse ilişkin Rusya’nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.
Ons altında psikolojik sınır olarak tabir edilen 2000 dolar seviyesi önemli eşik olarak karşımıza çıkıyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
İstanbul Kapalıçarşı’da 470 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,20 liradan, 3 bin 97 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 118 liradan, 428,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,70 liradan, 3 bin 27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 47 liradan, bin 513 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.
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YATIRIMCILAR YÜKSELEN FİYATLARI FIRSATA ÇEVİRDİ
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, düğün sezonunun ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını ancak yatırımcıların altına yöneldiğini söyledi. Çelik, "Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor" dedi.
Pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığına değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, sıkıntının altına yansıdığını söyledi. Rusya-Amerika arasındaki krizin de altın fiyatlarına yansıdığını belirten Çelik, “Altın anormal şekilde yükseldi. Hiçbir kuyumcu bu kadar yükseleceğini tahmin edemezdi, bizde şaşırdık. Ama yine de altın düğünlerin olmazsa, olmazıdır. İnsanlarımız yine altınları alıyor” dedi.
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Korona virüs dolayısıyla düğünlerin ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını kaydeden Başkan Çelik, “Düğünler ertelenince bizim de satışlarımız biraz durdu ancak yatırımcı altına yöneldi. Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Bir yandan düğünler de gerçekleşiyor. Ekonomik olarak çok yüksek olması insanları düşündürüyor. Örneğin 10 tane altın alacak olan bir vatandaş, 5 tane alıyor ama yine de alıyor” ifadelerini kullandı.
Sahte altın konusunu ele alan Çelik, “Antalya’daki kuyumcu esnafımız altın alırken çok dikkat ediyor. Zaten esnafın sattığı ürünleri de biz denetliyoruz. Düzenli olarak numune alıyoruz. Bilezik üreticilerinden de düzenli şekilde numune alıyoruz. Şu anda sahte altın konusuyla ilgili kentimizde yaşanan bir sıkıntımız yok. Zaten oda olarak konuyla alakalı bilgilendirme çalışmalarımız da sürüyor” şeklinde konuştu.