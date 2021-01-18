Altın fiyatları 18 Ocak: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına göre yatırımcılar alım veya satım yapıyorlar. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2 bin 944 liraya geriledi. Gram altın bugün 438,79 liradan alınıyor, 438,89 liradan satılıyor. İşte güncel yorumlar ve fiyatlar hakkındaki detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altın fiyatları, 18 Ocak itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatlarında uzun bir aranın ardından düşüş başladı. Geçtiğimiz hafta da bu düşüş devam etti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu 0,05 kayıpla 443,80 liraya geriledi. Öte yandan uzmanlar ons altında bir yükseliş olsa bile bunun sınırlı olabileceğini vurguladılar. Çeyrek altın bugün 714,00 liradan alınıyor, 726,00 liradan satılıyor.
2
Abone Ol
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 438,79 liradan alınıyor, 438,89 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 714,00 liradan alınıyor, 726,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.429,00 liradan alınıyor, 1.451,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.849,00 liradan alınıyor, 2.892,00 liradan satılıyor.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2 bin 944 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,24 değer kazanarak 7,4920 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,82 artışla 9,0710 lira oldu.
Geçen hafta 10,0110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,11 kazançla 10,2220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,53 değer kazanarak 8,4470 liradan kapandı.
4
Abone Ol
ONS ALTIN’DA YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR
Ziraat Yatırım
Fed Başkanı Powell, güvercin bir tutum sergileyerek varlık alımlarından çıkışı tartışmak için doğru zaman olmadığını ifade ederken, Biden'in açıkladığı yeni koronavirüs paketinin ardından bugün kar realizasyonları niteliğinde hareketler gözleniyor. Halihazırda 1.842 dolar seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışan değerli maden ise hafif alıcılı. Ancak, alımların güçlü olmaması ve Dolar'daki dirençli görüntü nedeniyle Ons Altın'da yükselişler sınırlı kalabilir. Sıralı dirençler 1.863 dolar ve 1.875 dolar seviyelerinde. Diğer yandan, 1.842 dolar desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.829 dolar ve 1.817 dolar sıralı destekler olarak izlenebilir.