Altın fiyatları 18 Ocak: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları, 18 Ocak itibari ile yoğun ilgi görüyor. Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatlarında uzun bir aranın ardından düşüş başladı. Geçtiğimiz hafta da bu düşüş devam etti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu 0,05 kayıpla 443,80 liraya geriledi. Öte yandan uzmanlar ons altında bir yükseliş olsa bile bunun sınırlı olabileceğini vurguladılar. Çeyrek altın bugün 714,00 liradan alınıyor, 726,00 liradan satılıyor.