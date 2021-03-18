Altın fiyatları 18 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki değişimler yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 1.765 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. İşte 18 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları
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Altın fiyatları, 18 Mart itibari ile yoğun ilgi görüyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım yapıyorlar. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 424,4 lirayla 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 420,8 liradan tamamladı. Bugün ise gram altın 420,50 liradan alınıyor, 420,58 liradan satılıyor. Çeyrek altın 685,00 liradan alınıyor, 695,00 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 420,50 liradan alınıyor, 420,58 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 685,00 liradan alınıyor, 695,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.366,00 liradan alınıyor, 1.390,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan alınıyor, 2.768,00 liradan satılıyor.
FED toplantısının ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket sürüyor. Son dönemde ABD 10 yıllık tahvil getirisi ile ters korele hareket eden ve faizlerdeki yükseliş ile sert şekilde aşağı gelen ons altın, önemli destek seviyelerinden başlayan tepki hareketini 10 yıllık faizlerdeki yüksek seviyeye rağmen sürdürüyor. Altında 1.765 direnci aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareketin alçalan kanal direncine doğru devam edeceğini düşünüyoruz. 1.765 üzerinde 1.805 ilk hedef olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1.720 ve 1.700 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir. Teknik olarak alçalan kanal görünümü bozulmadıkça, yükselişlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalacağını ve kalıcı olmayacağını düşünüyoruz.
Ons altın Fed öncesi temkinliydi. Fed'in ekonomik projeksiyonlarında, büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü revizyonlara gitmesi, faizlerin bir süre daha düşük seviyelerde kalacağını belirtmesi ve Başkan Powell'ın güvercin tonunu koruyor olması, altın fiyatlarını desteklemiş durumda. Ons altın üzerinde bugünde Fed'in etkisi devam edebilir. Ekonomiye dair kısa vadede güçlü bir beklenti çizmeyen Fed, altın açısından olumlu gözüküyor. Tahvil faizi konusunda yine piyasaları tam olarak ikna edemedi.
Dolayısıyla, ilerleyen günlerde tahvil faizinin hareketine dikkat edilmeli. Bugün için ikincil düzey ABD verileri bulunuyor. Ancak etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için 1760 – 1773 dolar ve 1790 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1735 – 1721 dolar ve 1709 dolar destek noktaları.