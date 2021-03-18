Altın fiyatları 18 Mart: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar?

POWELL'IN GÜVERCİN TONU ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ Gedik Forex



Ons altın Fed öncesi temkinliydi. Fed'in ekonomik projeksiyonlarında, büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü revizyonlara gitmesi, faizlerin bir süre daha düşük seviyelerde kalacağını belirtmesi ve Başkan Powell'ın güvercin tonunu koruyor olması, altın fiyatlarını desteklemiş durumda. Ons altın üzerinde bugünde Fed'in etkisi devam edebilir. Ekonomiye dair kısa vadede güçlü bir beklenti çizmeyen Fed, altın açısından olumlu gözüküyor. Tahvil faizi konusunda yine piyasaları tam olarak ikna edemedi.



Dolayısıyla, ilerleyen günlerde tahvil faizinin hareketine dikkat edilmeli. Bugün için ikincil düzey ABD verileri bulunuyor. Ancak etkisi sınırlı kalabilir. Ons altın için 1760 – 1773 dolar ve 1790 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1735 – 1721 dolar ve 1709 dolar destek noktaları.