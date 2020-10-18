Altın fiyatları 18 Ekim bugün ne kadar? Altın fiyatları canlı anlık takip ekranı: Altın alınmalı mı satılmalı mı?
Altın fiyatları 18 Ekim Pazar günü güncel ve anlık fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Ons değerinin dalgalı bir seyir gösterdiği altın fiyatları, hafta başı itibariyle gündeme gelecek gelişmeler ile birlikte son halini alacak. Bugün 484 TL seviyesinde seyreden gram altın fiyatları, çeyrek altın bazında ise 801 TL civarında yer alıyor. Cumhuriyet altını için 3263 TL, 22 ayar bilezik için 444 TL, yarım altın için 1602 TL olan altın fiyatları, haftanın ilk açılış gününde piyasalardaki hareketle birlikte son halini alacak. Peki, altın düşecek mi artacak mı? İşte, analistlerden en son altın fiyatları bilgisi
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Altın fiyatları hafta sonunda da ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altının güncel alış-satıl fiyatı anbean takip ediliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3.263,00 lira seviyesinde yer aldı. Geçen hafta 793,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 801 lira seviyesinde tutundu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte altın fiyatlarında güncel durum...
Gram altın, yeni gün itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 484 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.263 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.899 dolar seviyesinde bulunuyor.
GÜVENLİ LİMAN VARLIKLARINA YÖNELİK TALEP GÜÇ KAZANABİLİR
Onurcan Bal - Gedik Yatırım Yatırım DanışmanıEylül ayı içerisinde doların küresel çapta değer kazandığı görülürken, hem dolardaki değer kazanımı hem de piyasalarda nakde geçme isteğinin güç kazanması ons altında eylül ayının son bölümünde yeniden satışların hız kazanmasına neden oldu. Eylül ayının sonunda etkili olan satışlarla 1848 dolar seviyesini test eden ons altında ekim ayı içerisinde tepki alımları gözlense de mevcut durumda dalgalı bir seyir etkili oluyor.
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ABD’de görüşmeleri devam eden ekonomik destek paketine ilişkin gelen kafa karıştırıcı söylemler ve gelişmeler piyasalardaki oynaklığı artıran gelişmeler oluyor. Teşvik paketine ilişkin iyimser beklentilerin güç kazanması dolarda bir miktar geri çekilmeyi, altın fiyatlarında ise toparlanmayı beraberinde getirirken, gelen açıklamalara bağlı olarak beklentilerin zayıflaması altında kısa vadeli kazançların geri verilmesine yol açıyor.
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Aynı zamanda vaka sayılarındaki artış ve Avrupa’da sıkılaştırılan tedbirler de risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, ons altının 1900 dolar üzerinde tutunmasına katkı sağlıyor. Salgın kaynaklı endişeler, ekonomik toparlanma tarafında artan riskler ve ABD’deki seçimin getireceği belirsizlik ortamı nedeniyle yılın son çeyreğinde küresel çapta volatilitenin yüksek seyredebileceğini düşünüyoruz.
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Salgın kaynaklı endişeler, ABD’deki seçim sürecine dair gelişmeler, teşvik paketini ilişkin süreç, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir kısa vadede ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Sıraladığımız risklerin piyasaları baskılaması durumunda güvenli liman varlıklarına yönelik talep güç kazanabilir.
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Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve uzun bir süre daha devam etmesi beklenen düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır. Ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için ekim ayı içerisinde test edilen 1925 dolar ve 1933 dolar seviyeleri üzerinde tutunmanın sağlanması gerektiğini değerlendiriyoruz. 1933 dolar üzerindeki fiyatlamalarda 1955 – 1974 - 1993 ve 2015 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
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Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların görülmesi 2075 dolar seviyesinde bulunan tarihi zirveye doğru bir fiyatlamayı beraberinde getirebilecektir. Geri çekilmelerde ise 1890 dolar ve eylül ayındaki düşüşlerde destek olarak çalışan 100 günlük üssel ortalama (1865 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. 100 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği izlenebilir. Bu durumda 1840 – 1818 dolar ve 1785 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
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Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düzeltme hareketlerine bağı olarak dalgalı bir seyir izlendi. Ancak Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti.
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Eylül ayı sonunda ons altında yaşanan sert düşüşlere ve TCMB’nin faiz kararı ve normalleşme adımlarının etkisiyle kurdaki geri çekilmeye bağlı olarak 450 TL’li seviyeleri test eden gram altının ekim ayında ons altındaki düşüşlerin durulması ve dolar/TL kurunda tekrar yükselişlerin yaşanmasına bağlı olarak kayıplarını geri aldığı görülüyor.
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Mevcut durumda 486 TL’den fiyatlanan gram altında ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır.
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Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altında toparlanmanın güç kazanması ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir.
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Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyesinin aşılması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilecektir. Buna bağlı olarak 500 TL’li seviyeler gündeme gelebilir.
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Geri çekilmelerde ise 481 TL, 22 günlük üssel ortalama (477 TL) ile 50 günlük üssel ortalama (464 TL) ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında gram altında satışların hız kazanabilir. Buna bağlı olarak 444 – 433 ve 418 TL seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.