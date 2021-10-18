Altın fiyatları 18 Ekim: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişime göre alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça dalgalı bir seyir izledi. Çarşamba günü 1800 doların sınırından dönen ons altın perşembe günü ise en yüksek 1800 dolara çıkarak haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, 18 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Çarşamba günü zirveye ulaştıktan sonra Cuma günü düşüşe geçmişti. Gün içinde en düşük 1764 dolar en yüksek ise 1796 dolar seviyesini gördükten sonra 1767 dolarda dengelendi. 18 Ekim’de ise çeyrek altın bugün 847,00 liradan alınıyor, 864,00 liradan satılıyor. Gram altın ise 500 liranın üstünde.
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 525,94 liradan alınıyor, 526,02 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 847,00 liradan alınıyor, 864,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.701,00 liradan alınıyor, 1.730,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.396,00 liradan alınıyor, 3.445,00 liradan satılıyor.
Ons Altın fiyatlarında oldukça dalgalı bir hafta geride kaldı. Pazartesi günü 1750 dolar ile 1754 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen Ons Altın fiyatları gün sonunda 1754 dolarda dengelendi.
Salı gününden itibaren yükselişe geçen ons altın en düşük 1750 dolar, en yüksek ise 1769 doları gördükten sonra kapanışı 1760 dolardan yaptı.
Hafta ortasına gelindiğinde ise ons altın haftalık zirve yolculuğuna başladı. Çarşamba günü en düşük 1757 doları gören ons altın kapanışa yakın ise 1796 dolara yükseldi. Ons altın çarşamba gününü ise 1792 dolardan tamamladı.
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Çarşamba günü 1800 doların sınırından dönen ons altın perşembe günü ise en yüksek 1800 dolara çıkarak haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içinde en düşük 1786 dolar seviyesini gören ons altın gün sonunda 1795 dolarda dengelendi.
Ons altında 1800 dolar sınırındaki seyir kısa sürdü. Sarı metal, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti ve gün içinde en düşük 1764 dolar en yüksek ise 1796 dolar seviyesini gördükten sonra 1767 dolarda dengelendi.