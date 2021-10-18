Altın fiyatları 18 Ekim: Anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI? Ons Altın fiyatlarında oldukça dalgalı bir hafta geride kaldı. Pazartesi günü 1750 dolar ile 1754 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen Ons Altın fiyatları gün sonunda 1754 dolarda dengelendi.



Salı gününden itibaren yükselişe geçen ons altın en düşük 1750 dolar, en yüksek ise 1769 doları gördükten sonra kapanışı 1760 dolardan yaptı.



Hafta ortasına gelindiğinde ise ons altın haftalık zirve yolculuğuna başladı. Çarşamba günü en düşük 1757 doları gören ons altın kapanışa yakın ise 1796 dolara yükseldi. Ons altın çarşamba gününü ise 1792 dolardan tamamladı.



