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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 08:40,

Altın fiyatları: 17 Nisan canlı gram altın çeyrek altın fiyatı ve yorumları! Altın fiyatları düşer mi?

Haftanın son iş gününde altın fiyatları, gram, çeyrek ve ons fiyatı ile takip edilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar yatırımcısını üzmeyen enstrümanlardan birisi olan altın, gram bazında önceki güne göre düşüşle başladı. 17 Nisan Cuma gününe 379 lira ile merhaba diyen altın fiyatları, piyasaların hareketine göre değişkenlik gösteriyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? İşte, uzmanlardan 17 Nisan 2020 canlı altın fiyatları hakkında yorumlar ve analizler

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Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu, altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Son bir haftada tam 20 lira artış gösteren altın fiyatları, 17 Nisan Cuma günü küçük bir düşüşün ardından yükseliş trendini sürdürdü. Ekonomi grafiklerinde anlık değişim gösteren gram ve çeyrek altının güncel fiyatı serbest piyasalarda dengelendi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte, altın fiyatları ve piyasalarda son durum.17 NİSAN ALTIN FİYATLARI BİLGİSİ?

Gram, çeyrek ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, son 1 ay içerisinde alıcısına gram bazında 70 lira civarında kazanç sağladı. Alım satım işlemleri yapan kişilerin dakikalık takip ettiği altın fiyatları, güne 1705 dolarlık ons değeri ile başladı. Gram bazında 379 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, çeyrek altın seçeneği ile de 627 liradan satışta yerini aldı.

Devamını okumak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN 2020

ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN 2020

Altının ons fiyatı sabah saatine 1705 dolar ile giriş yaptı.


Gram altının satış fiyatı 379 lira olurken, 376 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 627 lira olurken, 614 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1254 lira olurken,1229 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2556 lira olurken,2530 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 347 lira olurken,344 liradan bozduruluyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 386,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 386,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,80 382,00 386,00 386,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.516,00 2.537,00 2.544,00 2.565,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,50 352,50 352,00 356,00

Lira(Tam) Ziynet 2.459,00 2.479,00 2.486,00 2.506,00

Yarım Ziynet 1.230,00 1.240,00 1.243,00 1.253,00

Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 622,00 627,00

4ALTIN YORUMLARI

ALTIN YORUMLARI

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünkü raporunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisinin beklenenden daha sert olacağına işaret edildiğini belirterek, salgına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

5ALTIN YORUMLARI-2

ALTIN YORUMLARI-2

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu ile ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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