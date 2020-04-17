Altın fiyatları: 17 Nisan canlı gram altın çeyrek altın fiyatı ve yorumları! Altın fiyatları düşer mi?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu, altın yatırımcılarının gündeminde yer alıyor. Son bir haftada tam 20 lira artış gösteren altın fiyatları, 17 Nisan Cuma günü küçük bir düşüşün ardından yükseliş trendini sürdürdü. Ekonomi grafiklerinde anlık değişim gösteren gram ve çeyrek altının güncel fiyatı serbest piyasalarda dengelendi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? İşte, altın fiyatları ve piyasalarda son durum.17 NİSAN ALTIN FİYATLARI BİLGİSİ?



Gram, çeyrek ve ons bazında takip edilen altın fiyatları, son 1 ay içerisinde alıcısına gram bazında 70 lira civarında kazanç sağladı. Alım satım işlemleri yapan kişilerin dakikalık takip ettiği altın fiyatları, güne 1705 dolarlık ons değeri ile başladı. Gram bazında 379 lira ile güne merhaba diyen altın fiyatları, çeyrek altın seçeneği ile de 627 liradan satışta yerini aldı.



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