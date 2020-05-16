Altın fiyatları 16 mayıs: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı
Altının gram satış fiyatı internette takip edilen konular arasında yerini alıyor. Yatırım altınları arasında en çok talep gören tür olan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak altın fiyatları ekranımızdan takip edebilirsiniz. Peki 16 Mayıs Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum
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Altının gram satış fiyatı 386 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. İşte altın piyasasındaki son durum
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ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Çeyrek altın satış fiyatı 635 liradan işlem görüyor. 625 lira civarında geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.269 lira olurken, 1.250 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.533 lira olurken, 2.490 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 354 lira olurken, 351 liradan geri alınıyor.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası.
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Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek." dedi.