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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 08:32 | 

Altın fiyatları 16 Eylül canlı: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın yorumları: Altın alınır mı satılır mı?

Anlık ve canlı altın fiyatları takibi ile piyasalara hakim olmak isteyen pek çok yatırımcı, ABD kaynaklı verileri yakından takip ediyor. 1960 dolar seviyesinde bulunan ons altın için düşüş ya da artış yönlü hareketin ana besleyicisi olan ABD, aldığı kararlar ve ülke içinde yaşanan politik durumlar ile yatırımcıların hareketine yön veriyor. Son olarak Çin ile yaşanan TikTok krizi nedeniyle pozisyonunu alan pek çok yatırımcı, ons altın fiyatları belirlemelerinde önemli rol oynadı.Peki, son gelişmeler üzerine analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte, 16 Eylül altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylı bilgiler

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Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların yoğunlaştığı konulardan oldu. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 471 liradan işlem gördü. Altın uzmanları altın fiyatlarındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Eylül 2020 canlı ve anlık altın fiyatlarında son durum bilgisi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları için yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve ivme haftanın ikinci gününde devam ediyor. Hem altın yatırımı yapacak olanlar hem de hediye amaçlı altın alacaklar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatını sık sık takip ediyor.

Gram altın 467 TL’den alınıyor, 471 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın 764 TL’den alınıyor, 779 TL’den satılıyor.
ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın, şu dakikalarda 1960 dolar seviyesinde işlem görüyor.

2ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 469,60 469,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.109,00 3.130,00 3.095,00 3.116,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 428,00 432,00
Lira(Tam) Ziynet 3,038,00 3.058,00 3,025,00 3.045,00
Yarım Ziynet 1.519,00 1.529,00 1.512,00 1.522,00
Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 756,00 760,00

316 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
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16 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.532 TL’den alınıyor, 1.564 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3154 TL’den alınıyor, 3186 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ
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ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Bu yıl gümüş yüzde yüzde 53.2, ons altın ise yüzde 29.3 getiri sağladı yatırımcısına. Bu yıl pozitif anlamda konuştuğumuz iki enstrüman ons ve gümüş olurken negatif anlamda ise petrolü konuştuk.

Son dönemde aşıya yönelik gelişmelerin daha da hızlanması ve piyasadaki risk alma iştahının artması ons altındaki hırçın getiriyi törpüledi. Buna karşın halen daha ons altına yönelik yükseliş eğilimi bitmiş değil. Küresel piyasalarda halen devam eden geniş para politikaları var. Bu ons altını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Dahası ultra gevşek politikaların bugünden yarına sıkılaşacağı da yok. ABD tahvil getirilerinde artış yaşanmaması nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalıyor.

Diğer yandan ABD ile Çin arasında her konudaki anlaşmazlık sürüyor. Tam olarak hangi konuda bir orta nokta bulacaklarını kaçırmış durumdayız. Zaman zaman ortaya çıkan gerginlik ons altına yeni bir yükseliş getirmese de tansiyonun yüksek kalmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz.

Ons altında agresif yükselişlerde ton azalma görünüyor. Bunda en büyük etki aşıya yönelik gelişmeler. Her yöne kafanızı çevirdiğinizde aşıyla alakala yeni ve olumlu bir haber görürsünüz. Bu altının 2000’lerin üzerine hızlı yükselmesinde en büyük tökez. Buna karşın her geçen gün salgının boyutları da giderek yükseliyor. Dolayısıyla aşının bulunmasıyla hızlı bir umut fiyatlaması belirecektir ancak aşının ulaşımı konusundaki zaman ayarı bir kısım fiyatlamanın geri alınmasına olanak sağlayabilir.

Yıl sonuna kadar olan süreçte aşı gelişmeleri, salgındaki süreç ve ABD seçimleri finansal fiyatların yumuşak karnı olacak gibi görünüyor.

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Daha yumuşak bir dolar ve ABD Merkez Bankası’nın destekleyici para politikasını güçlendireceği beklentileriyle altın bugün yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Kısa vade için teknik göstergelerin henüz hızlı bir yükselişe hazır olmadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla kısa vade için 1948 dolar seviyesi etrafındaki hareket sürebilir. 1970 dolar üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise 2000 dolar seviyesine doğru alımların hız kazanacağı ortam oluşabilir. Ons altın 1926 dolar seviyesi aşığı kırılmadığı sürece ana yön yukarı.

Daha uzun vadede ise yine altın fiyatlarındaki ana yönünün yukarı olduğundan bahsedebiliriz. 1926 dolar seviyesi olan 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 1907 dolara doğru satışların hız kazanması beklenebilir.

Gümüş altına göre daha fazla değer kazandı. Gümüşün desteklemediği bir altın çıkışı pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla gümüş hareketini izlemeye devam ediyoruz. Gümüş şimdilik dar bir bant hareketi içine girdi. Yatay ve yönsüz olduğundan bahsedebilirim. Ancak onda da ana yön yukarı. 25 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme olması beklenebilir. Böyle bir durum ons altını da bir miktar aşağı çeker, ancak altın ve gümüşte radikal bir düşüşe kapı açacak temel gerekçenin olmadığını düşünüyorum.

6ALTIN YORUMLARI 15 EYLÜL
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ALTIN YORUMLARI 15 EYLÜL

BU SEVİYELER GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın eylül ayı başından bu yana 1.945 dolar seviyesinin üzerine yaptığı çıkış denemelerinde 1.960 dolar seviyesinde güçlü bir direnç ile karşılaşıyor. 1.960 dolar üzerini test etse bile burada tutunamıyor ve geri dönüyor. Bu geri çekilmeler yaşandığı takdirde daha da aşağıda 1.920 dolar ve 1.900 dolar seviyelerine kadar iniş süreci devam edebilir.

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Avrupa Birliği (AB) tarafından bugün gelecek veriler beklentilerin çok üzerinde gelirse, Dolar Endeksi gerileyebilir ve bu da ons altına yarayabilir ancak Dolar Endeksinde, ons altını birden süratle 1.960 dolar üzeri atma ya da kalıcı tutma bir geri çekilmeyi pek beklemiyoruz. Bugün için baktığımızda gün içinde 1.945 dolar üzeri denemelerin, geri çekilmelere göre daha kuvvetli olasılık barındırdığını tahmin ediyoruz ancak 1.960 dolar seviyesi üzerinde de çok kalıcı bir trendin olma ihtimali de zor görülüyor.

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Haftaya başlarken 468 TL seviyesinde olan gram altın fiyatında yükseliş için, ons altında yukarıda bahsettiğimiz 1.946 dolar seviyesinin geçilmesini takip edeceğiz. Bu olasılığa ek olarak üzerine dolar/TL kurunda da yukarı yönlü hareketin görülmesini de eklersek gün içerisinde gram altın fiyatının 469 TL seviyesini ve üzerini zorlama ihtimali kuvvetlenir. Bugüne özel olarak, sabah erken saatler ve gün sonuna birikmiş birtakım sert hareketler olma ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Geri çekilmeler halinde eğer 463 TL-464 TL seviyeleri yakalanırsa bu seviyelerin orta uzun vadeli önemli alım fırsatları olduğunu tekrar edebiliriz.

9PİYASALAR BU VERİLERE KİLİTLENDİ
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PİYASALAR BU VERİLERE KİLİTLENDİ

Küresel piyasalar, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi karışık bir seyir izliyor.

ABD'de yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler ve ülkenin güneyindeki kasırgalara ilişkin endişelere karşın dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmelerle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi.

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ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini ve aşının yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini duyurmasının yanı sıra geçen hafta aşı çalışmalarını durdurma kararı alan Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın, klinik denemelere devam edeceğini açıklaması konuyla ilgili iyimserliği artırdı.

Öte yandan, teknoloji şirketlerine ilişkin haber akışının da New York borsasında alımları desteklemesiyle Dow Jones endeksi yüzde 1,18, S&P 500 endeksi yüzde 1,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

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Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Nvidia, çip üreticisi Arm'ı 40 milyar dolara satın almak için SoftBank ile anlaştığını duyururken, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı, şirketin TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı bildirildi.

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