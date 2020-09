Altın fiyatları 16 Eylül canlı: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın yorumları: Altın alınır mı satılır mı?

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ? Bu yıl gümüş yüzde yüzde 53.2, ons altın ise yüzde 29.3 getiri sağladı yatırımcısına. Bu yıl pozitif anlamda konuştuğumuz iki enstrüman ons ve gümüş olurken negatif anlamda ise petrolü konuştuk.



Son dönemde aşıya yönelik gelişmelerin daha da hızlanması ve piyasadaki risk alma iştahının artması ons altındaki hırçın getiriyi törpüledi. Buna karşın halen daha ons altına yönelik yükseliş eğilimi bitmiş değil. Küresel piyasalarda halen devam eden geniş para politikaları var. Bu ons altını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Dahası ultra gevşek politikaların bugünden yarına sıkılaşacağı da yok. ABD tahvil getirilerinde artış yaşanmaması nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalıyor.



Diğer yandan ABD ile Çin arasında her konudaki anlaşmazlık sürüyor. Tam olarak hangi konuda bir orta nokta bulacaklarını kaçırmış durumdayız. Zaman zaman ortaya çıkan gerginlik ons altına yeni bir yükseliş getirmese de tansiyonun yüksek kalmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz.



Ons altında agresif yükselişlerde ton azalma görünüyor. Bunda en büyük etki aşıya yönelik gelişmeler. Her yöne kafanızı çevirdiğinizde aşıyla alakala yeni ve olumlu bir haber görürsünüz. Bu altının 2000’lerin üzerine hızlı yükselmesinde en büyük tökez. Buna karşın her geçen gün salgının boyutları da giderek yükseliyor. Dolayısıyla aşının bulunmasıyla hızlı bir umut fiyatlaması belirecektir ancak aşının ulaşımı konusundaki zaman ayarı bir kısım fiyatlamanın geri alınmasına olanak sağlayabilir.



Yıl sonuna kadar olan süreçte aşı gelişmeleri, salgındaki süreç ve ABD seçimleri finansal fiyatların yumuşak karnı olacak gibi görünüyor.