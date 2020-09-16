Altın fiyatları 16 Eylül canlı: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın yorumları: Altın alınır mı satılır mı?

ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,5 azalarak 469,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 760,00 lira, Cumhuriyet altını 3.116,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek 469,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 469,60 469,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.109,00 3.130,00 3.095,00 3.116,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 428,00 432,00
Lira(Tam) Ziynet 3,038,00 3.058,00 3,025,00 3.045,00
Yarım Ziynet 1.519,00 1.529,00 1.512,00 1.522,00
Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 756,00 760,00