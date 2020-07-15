Altın fiyatları 15 Temmuz: Canlı, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.297,20 liradan alınıyor, 1.312,90 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.594,50 liradan alınıyor, 2.615,70 liradan satılıyor.
DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif artışla 398,20 liradan tamamladı.
Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.645 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışın yüzde 0,3 altında 398,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi ve salı itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 399,00 399,20 398,00 398,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.630,00 2.651,00 2.624,00 2.645,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 363,50 367,50 363,15 367,15
Lira(Tam) Ziynet 2.570,00 2.580,00 2.564,00 2.584,00
Yarım Ziynet 1.285,00 1.295,00 1.282,00 1.292,00
Çeyrek Ziynet 642,00 647,00 641,00 646,00