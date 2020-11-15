Altın fiyatları 15 Kasım: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak olan vatandaşlar fiyatlardaki değişikliklere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti. Peki 15 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar ve uzmanlar tarafından yapılan altın yorumları
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1
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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘Gram altın için ise aşağı yönlü eğilimin ilk etapta 453 TL seviyesine doğru sürmesini bekliyorum. Dolar/TL’de yaşanan sert değer kaybı gram altını aşağı itiyor.’ dedi ve alım için beklenilmesinin öngördüğü tarihi açıkladı. Gram altın bugün 465,99 liradan alınıyor, 466,10 liradan satılıyor.
2
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 465,99 liradan alınıyor, 466,10 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 757,50 liradan alınıyor, 768,80 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.515,00 liradan alınıyor, 1.538,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 3.029,80 liradan alınıyor, 3.064,10 liradan satılıyor.
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Ons altın dar bantta sıkıştı. Her ne kadar aşıya yönelik olumlu haberler gelse de piyasa şu an Avrupa ve ABD’de artan vaka sayılarına kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla ons altın aşı haberi ile 1951 dolar seviyesinden sert bir şekilde geri çekilse de salgının yarattığı hasar belirsizlik ve risk unsurlarını tetikliyor. Bu da ons altını 1845 dolar üzerinde tutuyor.
Ons altın yatırımcıları 1845 dolar desteği aşağı yönde kırılırsa stop loss çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir. 1900 dolar üzerindeki seyirlerin güçlenmesi hainde ise kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir.
4
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Gram altın için ise aşağı yönlü eğilimin ilk etapta 453 TL seviyesine doğru sürmesini bekliyorum. Dolar/TL’de yaşanan sert değer kaybı gram altını aşağı itiyor. 19 Kasım Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisine uyumlu bir şekilde artırılması halinde dolar/TL’deki düşüşler hızlanabilir. Bu noktada önümüzdeki günlerde gram altında 440 – 430 TL bandına doğru aşağı yönlü eğilim oluşabilir. Alım için kararsız kalan yatırımcıların 19 Kasım faiz kararını beklemeleri iyi olabilir.
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GRAM ALTINDA 450 TL SEVİYESİ İLK NEFES YERİ
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk
Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın için "Düşüşler biraz zayıfladı ki normaldir. 450 TL civarı ilk nefes yeri olarak izlenebilir." şeklinde değerlendirirken; ons altın için ise "Bu hafta yatay kaldı... Kritik eşikler yukarıda 1890, aşağıda 1861'dir... İki yönlü de kısa vadede güzel fırsatlar veriyor..." dedi.