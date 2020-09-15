ALTIN FİYATLARI 15 EYLÜL: Canlı ve anlık altın fiyatları grafikli takip ekranı.. Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte altın yorumları
Altın fiyatları haftanın ilk günü yatırımcıların en fazla yoğunlaştığı konulardan oldu. 14 Eylül Pazartesi günü altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem gördü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı. Piyasalarda gün boyu işlemine devam eden altın fiyatları gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472 lira oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? İşte, güncel çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ve uzmanların altın fiyatlarına dair yorumları 2020.
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk günün de internette aranan konuların başında geliyor. Altın piyasasındaki hareketliliği yorumlayan uzmanların görüşlerinde yatırım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Altının gram satış fiyatı şu saatlerde 469 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyat takibi ekranı ve uzmanların altın yorumları..
Altın fiyatları bugün 469 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri de değişti. İşte yatırım altınlarında son durum;
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ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 471,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472 liradan, 3 bin 109 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 130 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 58 liradan, bin 519 liradan alınan Yarım Ziynet bin 529 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı.
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ALTIN FİYATLARI CANLI
Çeyrek altın satış fiyatı 700 lira olurken, 761 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.539 lira olurken, 1.518 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.066 liradan işlem görürken, 3.037 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 429 lira olurken, 427 liradan geri alınıyor.
20 Mart'tan başlayan yükselen trend çizgisi civarında hayli sıkışan Değerli Metal'de, şuan için 1947 dolar direncine yakın fiyatlama görülmekte. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde 1956, 1966, 1970, 1976, 1982 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
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Diğer taraftan, yükselen trendin aşağı yönlü bir kez daha ihlâl edilmesi durumunda ise 1932, 1925 ve 1912 destek noktalarını bir kez daha izleyeceğiz.
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Yine, teknik olarak ve daha aşağıdaki yatay 1902 destek noktaları da olası trend değişimi açısından önem arz edecek.
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ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA
IKON Menkul
Geçtiğimiz hafta 1904 destek bandı üzerinde gelişen tepki alımlarıyla altına kırdığı yükselen trend kanalı içerisine girme çabası sergileyen Ons Altın bunda başarılı olamadı ve hafta kapanışını yükselen kanalın alt bandı bölgesinde gerçekleştirdi.
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Yeni işlem haftasına 1935 destek bandının hemen üzerinde başlayan Ons Altında düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde siyah daralan üçgen yapısının alt bandı ve 1904 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend kanalının üst bandı üzerinde ki tutunmaları takip edeceğiz.
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Geçtiğimiz hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve Euro kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.
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Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.