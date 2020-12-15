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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 15 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 10:57 | 

Altın fiyatları 15 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Altın fiyatları, 15 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatırımcılar ve altın alacak olanlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor, düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım yapıyorlar. Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana yatay bir trend sergileyen ons altın, yeni haftaya 1832 dolar seviyelerinde başladı. Ons altın fiyatlarında en çok etkili olmasını beklenen gelişme ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olacak. İşte güncel altın fiyatları

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları özellikle yatırımcılar ve altın alacak olanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.072,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 463,00 liradan işlem gördü. Bugün ise çeyrek altın bugün 753,60 liradan alınıyor, 761,50 liradan satılıyor. Peki altın düşer mi yükselir mi? İşte güncel altın yorumları

2GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 464,10 liradan alınıyor, 464,18 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 753,60 liradan alınıyor, 761,50 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.507,20 liradan alınıyor, 1.523,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.009,70 liradan alınıyor, 3.034,40 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana yatay bir trend sergileyen ons altın, yeni haftaya 1832 dolar seviyelerinde başlıyor. Aralık ayının başından bugüne kadar olan döneme baktığımızda bu 1835 dolar seviyesinden aşağı ve yukarı yöndeki hareketler hangi sınırları aştığında ivme kuvvetlenir diye baktığımızda aşağıda 1825 dolar yukarıda ise 1848 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Yukarıda 1.848 dolar direncinin aşılması halinde yön 1872 dolara; aşağıda ise 1825 dolar desteğinin kırılması halinde yön 1800 dolar seviyesine doğru kuvvetlenebilir.

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Haftanın geneline baktığımızda ons altın fiyatlarında en çok etkili olmasını beklediğimiz gelişme çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olacak. Fed bu toplantıda, temkinli söylemlerine devam edecek mi, yoksa varlık alım programının yol haritası konusunda yeni ipuçları vererek ekonomik aktivitenin canlılığına dair birtakım endişeler dile getirecek mi? asıl merak edilen konuların başında bunlar geliyor.

Eğer Fed söylemlerinden 2021 yılına dair birtakım endişe mesajları gelirse bu durumda ons altındaki yukarı yön kuvvetlenebilir. Özellikle Euro Bölgesinin yeniden kapanmaları konuştuğu şu dönemde -ki Almanya’dan gelen haberler ocak ayında bir kapanmanın kuvvetli olasılığından bahsediyor- ons altın hızlı bir yukarı yön hareketi sergileyebilir. 1848 doların üzerine çıkarak 1872 dolara hızlı bir hareket, ons altını yeniden 1900 dolar üzerine taşıyacak önemli sinyaller olacaktır.

5FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

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