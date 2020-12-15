Altın fiyatları 15 Aralık: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın yorumları

Haftanın geneline baktığımızda ons altın fiyatlarında en çok etkili olmasını beklediğimiz gelişme çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olacak. Fed bu toplantıda, temkinli söylemlerine devam edecek mi, yoksa varlık alım programının yol haritası konusunda yeni ipuçları vererek ekonomik aktivitenin canlılığına dair birtakım endişeler dile getirecek mi? asıl merak edilen konuların başında bunlar geliyor.



Eğer Fed söylemlerinden 2021 yılına dair birtakım endişe mesajları gelirse bu durumda ons altındaki yukarı yön kuvvetlenebilir. Özellikle Euro Bölgesinin yeniden kapanmaları konuştuğu şu dönemde -ki Almanya’dan gelen haberler ocak ayında bir kapanmanın kuvvetli olasılığından bahsediyor- ons altın hızlı bir yukarı yön hareketi sergileyebilir. 1848 doların üzerine çıkarak 1872 dolara hızlı bir hareket, ons altını yeniden 1900 dolar üzerine taşıyacak önemli sinyaller olacaktır.