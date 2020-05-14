Altın fiyatları 14 Mayıs canlı ve anlık fiyatlar: Çeyrek altın ve gram altında son durum.. 2020 altın yorumları

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 622,00 lira, Cumhuriyet altını 2.548,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 383,70 liradan işlem gördü. 14 Mayıs'ta ise gram altın 383,90 liradan alınıyor, 384,27 liradan satılıyor.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,00 383,20 383,50 383,70Cumhuriyet Ata Lira 2.524,00 2545,00 2.527,00 2.548,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 349,50 353,50 350,00 354,00Lira(Tam) Ziynet 2.466,00 2.486,00 2.470,00 2.490,00Yarım Ziynet 1.233,00 1.243,00 1.235,00 1.245,00Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 617,00 622,00