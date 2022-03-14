Altın fiyatları 14 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 14 Mart itibari ile gündemde. Altın almak veya satmak isteyenler düşüş ve yükselişlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, ‘Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir.’ dedi ve detayları açıkladı. İşte 14 Mart altın fiyatları ve detaylar
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 939,87 liradan alınıyor ve 940,08 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.526,00 liradan alınıyor, 1.549,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.055,00 liradan alınıyor, 3.098,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.092,00 liradan alınıyor, 6.174,00 liradan satılıyor.
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Eral Karayazıcı – Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi. Bu harekete;
1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama
2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali
3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.
Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor.
Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel.