Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları 14 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Geride kalan haftada altın fiyatlarında rekora koştu. Fiyatlarda en belirleyici aktör yine Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş oldu. Gelişmeleri yakından takip eden altın fiyatları önce sert yükseldi ardından da tekrar düşüşe doğru yöneldi. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

1/5Altın fiyatları 14 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar Altın düşer mi, yükselir mi

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 14 Mart itibari ile gündemde. Altın almak veya satmak isteyenler düşüş ve yükselişlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, ‘Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir.’ dedi ve detayları açıkladı. İşte 14 Mart altın fiyatları ve detaylar

2/5ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 939,87 liradan alınıyor ve 940,08 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.526,00 liradan alınıyor, 1.549,00 liradan satılıyor.

3/5Altın fiyatları 14 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar Altın düşer mi, yükselir mi

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.055,00 liradan alınıyor, 3.098,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.092,00 liradan alınıyor, 6.174,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

4/5ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Eral Karayazıcı – Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi. Bu harekete;

1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama

5/5Altın fiyatları 14 Mart: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar Altın düşer mi, yükselir mi

2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali

3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.

Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor.

Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın