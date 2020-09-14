Altın fiyatları 14 Eylül piyasası canlı: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanların altın fiyatları yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk günün de internette aranan konuların başında geliyor. Altın piyasasındaki haraketliliği yorumlayan uzmanların görüşleride yatırım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip edilior. Altının gram satış fiyatı şu saatlerde 469 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyat takibi ekranı ve uzmanların altın yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altın fiyatları bugün 469 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri de değişti. İşte yatırım altınlarında son durum;
2
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI CANLI
Çeyrek altın satış fiyatı 700 lira olurken, 761 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.539 lira olurken, 1.518 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.066 liradan işlem görürken, 3.037 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 429 lira olurken, 427 liradan geri alınıyor.
20 Mart'tan başlayan yükselen trend çizgisi civarında hayli sıkışan Değerli Metal'de, şuan için 1947 dolar direncine yakın fiyatlama görülmekte. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde 1956, 1966, 1970, 1976, 1982 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
4
Abone Ol
Diğer taraftan, yükselen trendin aşağı yönlü bir kez daha ihlâl edilmesi durumunda ise 1932, 1925 ve 1912 destek noktalarını bir kez daha izleyeceğiz.
5
Abone Ol
Yine, teknik olarak ve daha aşağıdaki yatay 1902 destek noktaları da olası trend değişimi açısından önem arz edecek.
6
Abone Ol
ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA
IKON Menkul
Geçtiğimiz hafta 1904 destek bandı üzerinde gelişen tepki alımlarıyla altına kırdığı yükselen trend kanalı içerisine girme çabası sergileyen Ons Altın bunda başarılı olamadı ve hafta kapanışını yükselen kanalın alt bandı bölgesinde gerçekleştirdi.
7
Abone Ol
Yeni işlem haftasına 1935 destek bandının hemen üzerinde başlayan Ons Altında düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde siyah daralan üçgen yapısının alt bandı ve 1904 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend kanalının üst bandı üzerinde ki tutunmaları takip edeceğiz.
8
Abone Ol
Geçtiğimiz hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve Euro kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.
9
Abone Ol
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.