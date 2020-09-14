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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları 14 Eylül piyasası canlı: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanların altın fiyatları yorumları
GeriEkonomi Altın fiyatları 14 Eylül piyasası canlı: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanların altın fiyatları yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 10:32 | 

Altın fiyatları 14 Eylül piyasası canlı: Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? İşte uzmanların altın fiyatları yorumları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk günün de internette aranan konuların başında geliyor. Altın piyasasındaki haraketliliği yorumlayan uzmanların görüşleride yatırım yapmak isteyenler tarafından dikkatle takip edilior. Altının gram satış fiyatı şu saatlerde 469 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nedir? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyat takibi ekranı ve uzmanların altın yorumları

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Altın fiyatları bugün 469 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının değeri de değişti. İşte yatırım altınlarında son durum;

2ALTIN FİYATLARI CANLI
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ALTIN FİYATLARI CANLI

Çeyrek altın satış fiyatı 700 lira olurken, 761 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.539 lira olurken, 1.518 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.066 liradan işlem görürken, 3.037 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 429 lira olurken, 427 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
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ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Işık Menkul

20 Mart'tan başlayan yükselen trend çizgisi civarında hayli sıkışan Değerli Metal'de, şuan için 1947 dolar direncine yakın fiyatlama görülmekte. Yeni haftanın ilk gününde yukarı yönlü hareketler görülmesi halinde 1956, 1966, 1970, 1976, 1982 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.

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Diğer taraftan, yükselen trendin aşağı yönlü bir kez daha ihlâl edilmesi durumunda ise 1932, 1925 ve 1912 destek noktalarını bir kez daha izleyeceğiz.

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Yine, teknik olarak ve daha aşağıdaki yatay 1902 destek noktaları da olası trend değişimi açısından önem arz edecek.

6ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA
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ONS ALTIN YÜKSELEN TREND KANALININ ALTINDA

IKON Menkul

Geçtiğimiz hafta 1904 destek bandı üzerinde gelişen tepki alımlarıyla altına kırdığı yükselen trend kanalı içerisine girme çabası sergileyen Ons Altın bunda başarılı olamadı ve hafta kapanışını yükselen kanalın alt bandı bölgesinde gerçekleştirdi.

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Yeni işlem haftasına 1935 destek bandının hemen üzerinde başlayan Ons Altında düşüş eğiliminin ön plana çıkması halinde siyah daralan üçgen yapısının alt bandı ve 1904 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend kanalının üst bandı üzerinde ki tutunmaları takip edeceğiz.

8Geçtiğimiz hafta hangi yatırım araçları kazandırdı
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Geçtiğimiz hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

Yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve Euro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,51 kazançla 1.102,70 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.085,23 puanı, en yüksek 1.105,98 puanı gördü.

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Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,25 artarak 1.139,29 puana, sanayi endeksi yüzde 2,78 artışla 1.599,68 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,99 yükselerek 1.016,69 puana, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artarak 1.651,91 puana yükseldi.

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