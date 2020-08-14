Altın fiyatları 14 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları burada! Altın düşer mi, yükselir mi?

Kısa vadeli ana beklentimiz ise şu sıralarda 2049-2069 dolar bant aralığında bir müddet gidip gelmesi şeklinde. Küresel piyasalarda herhangi sıradışı bir gelişme olmadığı, ilave genişleyici bir kamu maliye politikası açıklanmadığı ya da bir jeopolitik gerginliğin çıkmaması halinde eylül ayında yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar olan süreçte ons altın fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmama ihtimali daha kuvvetli görünüyor. Fed toplantısından sonra özellikle kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ve yıl sonuna kadar olan süreçte ons altın fiyat seyrinde yeniden hızlı bir artış süreci yaşama senaryosu gündeme gelebilecektir.