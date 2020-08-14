Altın fiyatları 14 Ağustos: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları burada! Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri araştırılıyor. 14 Ağustos'ta çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar sorusu yoğun ilgi görüyor. Çeyrek altın bugün 747,40 liradan alınıyor, 765,40 liradan satılıyor. Gram altın bugün 460,29 liradan alınıyor, 460,47 liradan satılıyor. Peki altın yükselir mi, düşer mi? Uzmanlar konu ile ilgili, 'Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.' dedi. İşte güncel altın yorumları ve fiyatları
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son dakika açıklamaları araştırılıyor. Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in koronavirüs aşısını bulduğuna dair yaptığı açıklama dünya genelinde kabul görmedi. Bir süreliğine altın fiyatlarında baskıya neden olan aşı açıklamasının etkisi geçince altın yeniden yükselişe geçti. Gram altın bugün 460,29 liradan alınıyor, 460,47 liradan satılıyor. İşte güncel altın fiyatları ve yorumları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 460,29 liradan alınıyor, 460,47 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 747,40 liradan alınıyor, 765,40 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.490,70 liradan alınıyor, 1.531,20 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINı NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.981,60 liradan alınıyor, 3.039,40 liradan atılıyor.
Bu soruyu yanıtlarken elbette ki ons altın fiyatlamasına ek olarak gram altın fiyatlarından da bahsetmemiz lazım. Gram altın yıllık bazda ons altının yüzde 35 oranındaki artışının 2 katına yakın bir oran olarak yüzde 65.5 oranında artış gösterdi. Gram altının artık 465 TL seviyesine nerdeyse yıl sonuna kadar pek geri dönmeyeceği bir trende girdiğini düşünüyoruz. Ons altın fiyatlarındaki ana yükseliş eğiliminin devam etme senaryosuna ilaveten dolar/TL kurunun özellikle ani yükselişinin ardından gram altının yıl sonuna geldiğimizde 550 TL’yi geride bırakmasını kuvvetli bir olasılık olarak görüyoruz. Buraya doğru ilerlerken 479-486 TL bant aralığında bir müddet hareketini sürdürmesini ve ons altının yeniden ivme yakalamasını takiben 500 TL’ye doğru çıkış yakalaması pek de uzak görünmüyor.
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Bu arada ons altında ana yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsederken bu trend içerisinde zaman zaman geri çekilmelerin olacağını akılda tutmak gerekiyor. Elbette yıl sonuna kadar bir projeksiyon yapacak olursak daha önce hiç altın alımı yapmamış yatırımcılar için getiri oranlarının yılın önceki dönemlerine göre daraldığını söyleyebiliriz. Yılbaşından bugüne kadar yüzde 35 oranında artan ons altın fiyatları yıl sonunda 2500 dolara ulaşırsa, bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sergilemiş olacak. Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.
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Hangi fiyat seviyelerini takip etmeliyiz?
Son güncel durumda ons altın gün içi işlemlerde 2070 dolar seviyesinin de üzerini gördü ve ardından 2050 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gerilemenin devam etmesi halinde ilk takip edilecek destek seviyeyi 2029 dolar olarak görüyoruz. 2029 desteğinden daha aşağıya inilmesi ve bu fiyat seviyelerinde iken günlük siyasi politik ajandada herhangi bir tansiyon yükselmesi olmazsa gündemin soğumasının da etkisiyle ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altını görebilir ve bu seviyelerde 2-3 gün sürecek bir düzeltme hareketi izleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler açısından değerlendirdiğimizde ons altın 2049 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yeni rekor hedefi olabilecek 2089 dolara göz kırpıyor diyebiliriz.
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Kısa vadeli ana beklentimiz ise şu sıralarda 2049-2069 dolar bant aralığında bir müddet gidip gelmesi şeklinde. Küresel piyasalarda herhangi sıradışı bir gelişme olmadığı, ilave genişleyici bir kamu maliye politikası açıklanmadığı ya da bir jeopolitik gerginliğin çıkmaması halinde eylül ayında yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar olan süreçte ons altın fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmama ihtimali daha kuvvetli görünüyor. Fed toplantısından sonra özellikle kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ve yıl sonuna kadar olan süreçte ons altın fiyat seyrinde yeniden hızlı bir artış süreci yaşama senaryosu gündeme gelebilecektir.